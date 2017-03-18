Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:О, Вы восприняли на свой счет? Сержик, я в общем говорила в том сообщении, а не о Вас конкретно.
нет, я про ж.пу
А, то есть муж услышал от меня это слово, впечатлился и поспешно ретировался? Ну ок, пусть будет так)) В следующий раз, если решусь пойти замуж, перед ЗАГСом раз пять скажу: "Вот жопа!" Если не сбежит, можно брать)
Natt написав:Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы.
А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? Або ще інший варіант - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! (а вночі і ще чогось)
То які будуть Ваші відповіді/репліки "мілому" на 1й і 2й варіант? Що йому скажете?
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 11 сер, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Это верно. Рахиматика ничего такого не сделала, что хотелось бы купить. Повторюсь: мои шансы лучше чем у тех, кому сейчас 22 года. Если мои шансы про...ны, то у них шансов нет, надо занимать места на кладбище. Пока всю землю не скупили.
Серж, у них есть энергия и время. Они запрыгнут в ипотеку и обнулят Ваше преимущество в наличии бОльших денег на первый взнос. Решайте что-то, или если твердо решили ничего не покупать, то и не тратьте время и нервы на поиски. Копите деньги, инвестируйте их, пока, во что-то, риск чего считаете приемлемым (депозиты в Привате, например, под 0.01% годовых). Может в самом деле стратегия себя снова оправдает.
50куе можна розпихати частинами по 6куе в банки під 3% і більше, не тре лякати приватівськими 0.01%
kingkongovets написав:.. а вообще не понимаю этой изжоги по поводу названий, типа нашли до чего даипаться, чи шо?
да упаси господь. ИМХО, для того чтобы здание/архитектурный комплекс приобрело имя собственное, оно должно обладать незаурядными особенностями и представлять из себя определенную архитектурную ценность "на вэка". Можете подсказать, что из ряда вышеперечисленных "Бурдж‑Халифов" подходит. Как по мне, для большинства вышеуказанных подойдет нечто вроде "Поздняки, 4а" сотоварищи. Есть и исключения, радующие глаз, не спорю Но то все мои фантазии, размажьте их в говно своим правильным видением
я думаю, шо мы слишком много внимания уделяем обсуждению названий не бессмыслица типа гостомельских, троещинских, или каких то там еще липок - и норм а, больше всего меня в этом плане «парк-холл горький» выбешивает еще, вот тут у меня вообще подгорает а чикага, или нью-йорк пайдет, не бесит
Не только лишь все знают о улице Горького в Киеве)
airmax78 написав:Корп налог ввернули чтобы это уж совсем ужасно не смотрелось. Займы на открытом рынке... Ты же понимаешь что это такое.
Максим, можешь себя не уговаривать. Ты, в отличие от сферического растишки в вакууме, прекрасно знаешь, что дорогой доллар с завидной регулярностью обваливает экономики развивающихся стран. По-моему, ты даже использовал термин "экспорт инфляции" здесь на ветке.
Не продашь квартиру, так хоть поживешь в комфорте. Все нормально
Ты что, не видишь что они уже не могут остановиться. Это как наркотик - нужно все больше и больше. Сейчас ещё 3.5 трлн. проголосуют и пошло поехало на следующий круг. Плакали мои пенсионные сбережения.
Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
Успіх написав:А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? Або ще інший варіант - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! (а вночі і ще чогось)
То які будуть Ваші відповіді на 1й і 2й варіант?
Долярчик, давайте не превращать ветку в аналог Кидстаффа. Я вообще не вижу проблемы милому в этом случае заказать еду с доставкой, у него смартфон не отобрали и руки не отсохли. Ну Вы еще можете к теще на блинчики сходить, как вариант, или вызвать ее готовить великовозрастным лбам вкусненькогоряченькое.