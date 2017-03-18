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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 59
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
12%
7
4. 1201 - 1300
12%
7
5. 1301 - 1400
14%
8
6. 1401 - 1500
17%
10
7. 1501 - 1650
12%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя есть там еще Европа, под домом сквозной паркинг, фото правда хреново получилось.
Зображення
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:44

  Ромасик написав:airmax78, вот тут то и начинается дилемма, что считать уепищным домом, а что цивилизированным европейским жильем?

Нет никакой дилеммы. Все предельно понятно. Достаточно рядом поставить две фотки (уже делал - сейчас лень этим заниматься).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://100realty.ua/object/134227592
Що скажете? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:47

  unicdima написав:
  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.

Эйрмакс говорит, что Эуропа :D
он так впечатлился, что я и сам решил посмотреть, может чего и действительно там изменилось с моего прошлого посещения.
Вся Европа там эта алейка в сто шагов
Зображення
Зображення

Неужели нельзя было нормальные фотки сделать? Но даже на этих - Рыбальский пронзительно прекрасен. И он хорошеет с каждым днем. Когда каналы запустят - это будет эпицентр человеческого счастья в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:48

unicdima, Сержику подходит, самая маленькая комната 16 метров
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:56

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78, вот тут то и начинается дилемма, что считать уепищным домом, а что цивилизированным европейским жильем?

Нет никакой дилеммы. Все предельно понятно. Достаточно рядом поставить две фотки (уже делал - сейчас лень этим заниматься).

фотки какого места?
вот тоже есть два зеленых квадрата и несколько лип.
Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Она прекрасна.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:10

За крок до перевороту думок©

  Natt написав:
  Успіх написав:А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? :mrgreen:
Або ще інший варіант)) - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! )) (а вночі і ще чогось) :mrgreen:

То які будуть Ваші відповіді на 1й і 2й варіант? :D

Долярчик, давайте не превращать ветку в аналог Кидстаффа. Я вообще не вижу проблемы милому в этом случае заказать еду с доставкой, у него смартфон не отобрали и руки не отсохли. Ну Вы еще можете к теще на блинчики сходить, как вариант, или вызвать ее готовить великовозрастным лбам вкусненькогоряченькое.

Ясно - "спригнули" і перейшли на особисте))

п.с.
Замовити по смартфону "мілий" може, як їду, так і повію :mrgreen:

Тут питання саме про приготування домашньої їжі для милого, коли сама замахана з дитиною цілий день, чи з роботи щойно прийшли, а КОХАНИЙ хоче щось смачненьке і вже?))
(і він теж втомлений з роботи/хоче щоб його НЕ чіпали!)))

То є успішне вирішення цієї проблеми, чи сварки/скандали і....."подання на розлучення - наше фффсьо"? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:11

  Natt написав:
  Type1 написав:В Вас говорят стереотипы.
Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать.
Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я.
В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей.

Во мне говорит мой собственный опыт, а не стереотипы. Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы. Ну опять же, это все я описываю исходя из того, как удобнее именно мне. У других другое видение, это нормально.

Кстати, раз мы упоминали тут кухонную технику, то я очень довольна Оптигрилем от Тефаль. Готовит за тебя, потом подает голос, мол, садитесь жрать, пожалуйста (с). А какие там стейки, рыбка, ммм...
Еще к нему есть специальная подставка для приготовления по типу как в духовке - тоже неплохая штука. Есть формат для небольшой семьи и вариант XL. Один минус - сцуко дороговатенькая игрушка.

Я предпочитаю делать стейки на гриль-сковороде.
Никаких хлебопечек-мультиварок-электрогрилей. Даже микроволновка убрана подальше. Только олдфэшн хардкор, правда, на индукционной плите :mrgreen:
но за такой отход от темы могут и поругать
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:13

как вам такие варианты? к слову, вторая квартира дешевеет... за последние две недели два раза по 5000$.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-kiev-obolonskiy-geroev-stalingrada-prospekt-17276200.html?r_audience=partners_buyers&r_campaign=feed_cpc&r_medium=feed&r_source=lun.ua&utm_campaign=external_rank_1&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=374051137

https://concord.estate/app/89451/
Slon_Nosov
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