Natt написав:

Type1 написав: В Вас говорят стереотипы.

Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать.

Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я.

В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей. В Вас говорят стереотипы.Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать.Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я.В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей.

Во мне говорит мой собственный опыт, а не стереотипы. Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы. Ну опять же, это все я описываю исходя из того, как удобнее именно мне. У других другое видение, это нормально.Кстати, раз мы упоминали тут кухонную технику, то я очень довольна Оптигрилем от Тефаль. Готовит за тебя, потом подает голос, мол, садитесь жрать, пожалуйста (с). А какие там стейки, рыбка, ммм...Еще к нему есть специальная подставка для приготовления по типу как в духовке - тоже неплохая штука. Есть формат для небольшой семьи и вариант XL. Один минус - сцуко дороговатенькая игрушка.