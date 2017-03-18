Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.
Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.
Эйрмакс говорит, что Эуропа он так впечатлился, что я и сам решил посмотреть, может чего и действительно там изменилось с моего прошлого посещения. Вся Европа там эта алейка в сто шагов
Неужели нельзя было нормальные фотки сделать? Но даже на этих - Рыбальский пронзительно прекрасен. И он хорошеет с каждым днем. Когда каналы запустят - это будет эпицентр человеческого счастья в Киеве.
Успіх написав:А якщо +/- в один час приходите з роботи і, відповідно, хочете, щоб "мілий" допоміг, щоб швидше було - а тим часом "мілий" хоче, щоб його ніхто не чіпав, а просто, щоб було щось смачненьке/гаряченьке поїсти через 10-15хв? Або ще інший варіант)) - Ви цілий день "на ногах", доглядаєте/бавите/годуєте і т.п. дитину, яка всюди лазить і не дає, навіть, самій поїсти... - а ввечері приходить "мілий" і хоче те саме, що і в першому варіанті! )) (а вночі і ще чогось)
То які будуть Ваші відповіді на 1й і 2й варіант?
Долярчик, давайте не превращать ветку в аналог Кидстаффа. Я вообще не вижу проблемы милому в этом случае заказать еду с доставкой, у него смартфон не отобрали и руки не отсохли. Ну Вы еще можете к теще на блинчики сходить, как вариант, или вызвать ее готовить великовозрастным лбам вкусненькогоряченькое.
Ясно - "спригнули" і перейшли на особисте))
п.с. Замовити по смартфону "мілий" може, як їду, так і повію
Тут питання саме про приготування домашньої їжі для милого, коли сама замахана з дитиною цілий день, чи з роботи щойно прийшли, а КОХАНИЙ хоче щось смачненьке і вже?)) (і він теж втомлений з роботи/хоче щоб його НЕ чіпали!)))
То є успішне вирішення цієї проблеми, чи сварки/скандали і....."подання на розлучення - наше фффсьо"?
Type1 написав:В Вас говорят стереотипы. Во-первых, готовка вместе прикольна только в романтических комедиях. В реальности, когда каждый знает, как лучше, готовить куда лучше без помощи. И кухонный треугольник, как вы должны понимать, рассчитан на одного человека. Второй будет просто мешать. Во-вторых, моя жена не проводит на кухне времени больше чем я. В-третьих, общаться лучше все таки за столом и после, трапезы, чем во время готовки. А приготовление еды - это лучше для медитации и собственных мыслей.
Во мне говорит мой собственный опыт, а не стереотипы. Мне куда удобнее сказать: "Милый, порежь мясо и салат", когда милый рядом, а не орать ему что потерпевшая из другого помещения. Если хочется что-то приготовить в тишине и спокойствии, это можно сделать до прихода милого с работы. Ну опять же, это все я описываю исходя из того, как удобнее именно мне. У других другое видение, это нормально.
Кстати, раз мы упоминали тут кухонную технику, то я очень довольна Оптигрилем от Тефаль. Готовит за тебя, потом подает голос, мол, садитесь жрать, пожалуйста (с). А какие там стейки, рыбка, ммм... Еще к нему есть специальная подставка для приготовления по типу как в духовке - тоже неплохая штука. Есть формат для небольшой семьи и вариант XL. Один минус - сцуко дороговатенькая игрушка.
Я предпочитаю делать стейки на гриль-сковороде. Никаких хлебопечек-мультиварок-электрогрилей. Даже микроволновка убрана подальше. Только олдфэшн хардкор, правда, на индукционной плите но за такой отход от темы могут и поругать