Додано: Сер 11 сер, 2021 16:45

sequence написав: Зрада за зрадой. Еще и Гугл порежет зарплаты шаройопщикам на удаленке. Тоска сплошная Зрада за зрадой. Еще и Гугл порежет зарплаты шаройопщикам на удаленке. Тоска сплошная

А вы жабу внутри себя меньше кормите. Итак вымахала до угрожающих размеров - всю глюкозу на себя потребляет, в связи с чем мозг хозяина вынужден голодатьЗамечаете только то, что хоЧЕТЕ замечать. Между тем, Блумберг сегодня пишет и о неизбежном ужесточении ДКП Банка Англии в ближайшее время, за чем пристально наблюдает ФРС в качестве ориентира для начала своего тейперинга, и о дополнительном ударе по экономикам развивающихся стран в связи с регуляторикой декарбонизации (о чем, кстати, уже бьют в набат и наши металлурги, оценивая свои будущие потери в 1 миллиард евро только на торговле с ЕС), и об ухудшающейся ситуации на европейском газовом рынке, в связи с чем страдает и наш торгово-платежный баланс, и о многих других интересных событиях...В общем, вы читайте Блумберг, это дело полезное. Но не только рубрику "хорошие новости" - чревато плохими новостями в будущем, к которым вы будете не готовы...