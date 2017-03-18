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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зрада за зрадой. Еще и Гугл порежет зарплаты шаройопщикам на удаленке. Тоска сплошная
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:28
Ладно, оффтопить так оффтопить.
Если все по технологии, уверена, у Вас выходят офигенные стейки.
Но в защиту этого гриля скажу, что есть с чем сравнить - приготовленные на обычном гриле стейки и рядом не стояли.
З.Ы. Индукционка рулит, вряд ли когда-либо вернусь к другому типу плиты после нее.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Естественно. У нас же продажи стройматериалов выросли на фоне роста цен на них на 30-40%. Так что Блюмберг нервно курит в стороне глядя на наш рост. И тупит, что не инвестирует
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:45
А вы жабу внутри себя меньше кормите. Итак вымахала до угрожающих размеров - всю глюкозу на себя потребляет, в связи с чем мозг хозяина вынужден голодать
Замечаете только то, что хоЧЕТЕ замечать. Между тем, Блумберг сегодня пишет и о неизбежном ужесточении ДКП Банка Англии в ближайшее время, за чем пристально наблюдает ФРС в качестве ориентира для начала своего тейперинга, и о дополнительном ударе по экономикам развивающихся стран в связи с регуляторикой декарбонизации (о чем, кстати, уже бьют в набат и наши металлурги, оценивая свои будущие потери в 1 миллиард евро только на торговле с ЕС), и об ухудшающейся ситуации на европейском газовом рынке, в связи с чем страдает и наш торгово-платежный баланс, и о многих других интересных событиях...
В общем, вы читайте Блумберг, это дело полезное. Но не только рубрику "хорошие новости" - чревато плохими новостями в будущем, к которым вы будете не готовы...
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:48
В стейках, как ни крути, главное - мясо. Я, например, филье-миньонов и прочего тонкого край - вообще не любитель. Лучший способ его приготовить, чтобы мне понравилось - тартар или карпаччо, но не стейк.
Я вообще не против гриля, как такового, но во-первых, я получаю удовольствие от процесса (вплоть до самостоятельного сбора специй для условного карри, вместо покупки готовой смеси), поэтому не готов отдавать его автомату, а во вторых, моя кухня совсем не выдающихся размеров, чтобы заставлять ее мелкой техникой.
У индукции одна беда - никак не куплю переходник, чтобы варить кофе в джезве. Пришлось полностью переходить на гейзерную.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
угадайте с одной попытки с кого пример беру ))))
еще одно. Слово "хочете" в русском языке не было с утра ))
Востаннє редагувалось sequence в Сер 11 сер, 2021 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:53
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:00
За год долги киевлян за коммуналку выросли на 1 205 000 000 грн. Всего -то))) Тысяча гривен на квартиру. Но не платят же!!!
а по стране-на 8 275 000 000
Июнь к июню
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дырку от бублика получит ЕС, а не 1 миллиард евро СВАМ при торговле с Украиной.
Метинвест просто вместо мартеновского (возрастом с сам комбинат) построит электросталеплавильный цех на Запорожстали (последний до конца реконструированный комбинат).
Площадка под строительство уже есть.
Металлолома хватит. По электроэнергии - будет показан договор с Энергоатомом, как бы Zero Emission.
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:06
2004-2006 - ставка ФРС выросла с 1% до 5%. Киевская недвига тоже росла в этом промежутке времени.
2009-2014 - ставка ФРС была 0.25%. Киевская недвига понемногу парапланировала.
2020-2021 - ставка ФРС опять 0.25%. Но киевская недвига теперь выросла в цене.
На ум приходит, что нету никаких предпосылок к падению цены Киевской недвиги при увеличении ставки ФРС.
Востаннє редагувалось little_wanderer в Сер 11 сер, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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