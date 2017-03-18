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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:14
Унуноктий написав:
Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.
Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.
Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:21
little_wanderer написав: zРадио написав:
Между тем, Блумберг сегодня пишет и о неизбежном ужесточении ДКП Банка Англии в ближайшее время, за чем пристально наблюдает ФРС в качестве ориентира для начала своего тейперинга
2004-2006 - ставка ФРС выросла с 1% до 5%. Киевская недвига тоже росла в этом промежутке времени.
2009-2014 - ставка ФРС была 0.25%. Киевская недвига понемногу парапланировала.
2020-2021 - ставка ФРС опять 0.25%. Но киевская недвига теперь выросла в цене.
На ум приходит, что нету никаких предпосылок к падению цены Киевской недвиги при увеличении ставки ФРС.
На что претендует этот анализ, если в нем на ваше усмотрение пропущены периоды? Но фиг уже с ним, ставка - не единственный и даже не основной инструмент монетарной политики. Почитайте про QE 2008-2015 гг - там целых 4 эпизода с разным влиянием на мировое предложение и спрос на деньги, но одной и той же ставкой ФРС 0-0,25%
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:26
zРадио написав:
лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст).
Я как-то на бирже немного денег оставил на учетке и 2 года не заходил.
Потом пробую зайти - а говорит неверный пароль и всё тут.
За 2 недели как-то удалось договорится с суппортом, чтоб аккаунт разблокировали.
А если б не захотели разблокировать, то я б ничего и не смог сделать...
Так это всего 2 года прошло, а что будет если доверить деньги профессионалам лет на 30, не имея гражданство этой страны?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:29
Type1 написав: Natt написав: Type1 написав:
Я предпочитаю делать стейки на гриль-сковороде.
Никаких хлебопечек-мультиварок-электрогрилей. Даже микроволновка убрана подальше. Только олдфэшн хардкор, правда, на индукционной плите
но за такой отход от темы могут и поругать
Ладно, оффтопить так оффтопить.
Если все по технологии, уверена, у Вас выходят офигенные стейки.
Но в защиту этого гриля скажу, что есть с чем сравнить - приготовленные на обычном гриле стейки и рядом не стояли.
З.Ы. Индукционка рулит, вряд ли когда-либо вернусь к другому типу плиты после нее.
В стейках, как ни крути, главное - мясо. Я, например, филье-миньонов и прочего тонкого край - вообще не любитель. Лучший способ его приготовить, чтобы мне понравилось - тартар или карпаччо, но не стейк.
Я вообще не против гриля, как такового, но во-первых, я получаю удовольствие от процесса (вплоть до самостоятельного сбора специй для условного карри, вместо покупки готовой смеси), поэтому не готов отдавать его автомату, а во вторых, моя кухня совсем не выдающихся размеров, чтобы заставлять ее мелкой техникой.
У индукции одна беда - никак не куплю переходник, чтобы варить кофе в джезве. Пришлось полностью переходить на гейзерную.
повара и поварихи
вы реально запарили уже
перемещайтесь на кистафф, думаю там эту тему раскроют со всех сторон
спасибо за понимание)
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:32
zРадио написав:
Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой
Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:33
zРадио написав: little_wanderer написав: zРадио написав:
Между тем, Блумберг сегодня пишет и о неизбежном ужесточении ДКП Банка Англии в ближайшее время, за чем пристально наблюдает ФРС в качестве ориентира для начала своего тейперинга
2004-2006 - ставка ФРС выросла с 1% до 5%. Киевская недвига тоже росла в этом промежутке времени.
2009-2014 - ставка ФРС была 0.25%. Киевская недвига понемногу парапланировала.
2020-2021 - ставка ФРС опять 0.25%. Но киевская недвига теперь выросла в цене.
На ум приходит, что нету никаких предпосылок к падению цены Киевской недвиги при увеличении ставки ФРС.
На что претендует этот анализ, если в нем на ваше усмотрение пропущены периоды? Но фиг уже с ним, ставка - не единственный и даже не основной инструмент монетарной политики. Почитайте про QE 2008-2015 гг - там целых 4 эпизода с разным влиянием на мировое предложение и спрос на деньги, но одной и той же ставкой ФРС 0-0,25%
Ну ок,
2007-2009, ставка ФРС выросла и упала, цена недвиги выросла и упала.
2015-2019 - ставка ФРС выросла с 0.25% до 2.5%, бетонометры сначала сильно подешевели потом вышли на плато. Только этот интервал времени и подтверждает вашу теорию об обратно пропрорциональной связи. Но именно в этом периоде очевидно, что быстрое удешевление бетонометров было вызвано войной и сменой настроения толпы которая зажала кубышку, а не ставкой ФРС. Потому я и не приводил этот период.
А американо-европейские QE пока дойдут косвенными путями до Украинских хомяков и накопятся достаточной суммой для покупки, то уже совсем другие факторы будут влиять.
Не вижу связи, что ФРС заканчивает QE и ровно через 6-12 месяцев по вашему прогнозу хомяки должны перестать покупать квартиры и цена на них должна упасть.
Цена на бетонометры упала в 2008 - причина сворачивание кредитных программ локальными банками (но не путать с западными банками и ФРС, т.к. сколько они потом QE не делали - это никак не взвинтило цены на КРН).
Второй раз упала в 2015 - причина паника из-за войны.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 11 сер, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:45
little_wanderer написав:
Ну ок,
2007-2009, ставка ФРС выросла и упала, цена недвиги выросла и упала.
2015-2019 - ставка ФРС выросла с 0.25% до 2.5%, бетонометры сначала сильно подешевели потом вышли на плато. Только этот интервал времени и подтверждает вашу теорию об обратно пропрорциональной связи. Но именно в этом периоде очевидно, что быстрое удешевление бетонометров было вызвано войной и сменой настроения толпы которая зажала кубышку, а не ставкой ФРС. Потому я и не приводил этот период.
А поэтому и предлагаю почитать детали QE1-4 - чтобы понятен был весь инструментарий и его последствия. Мы, как и остальные развивающиеся страны, среагировали на ужесточение ДКП задолго до увеличения ставки - последнего инструмента из арсенала ФРС. 1-й раз в 2011-2012 гг, когда скорректировались цены на сырье. 2-й раз - в 2014-2015, когда пошел сильный отток капитала из EM в США (для нас эти последствия "растворились" в целом ворохе негативных событий, начавшихся с торговых войн РФ и продолжившихся уже активной агрессией). Естественно, что после крайне сильного обвала мы восстанавливались даже на последовавшем увеличении ставки ФРС
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:55
zРадио написав:
2-й раз - в 2014-2015, когда пошел сильный отток капитала из EM в США (для нас эти последствия "растворились" в целом ворохе негативных событий, начавшихся с торговых войн РФ и продолжившихся уже активной агрессией).
А при чем тут отток капитала?
Вот есть у хомяка 100куе на покупку квартиры в 2013.
Потом хренак, наступает 2014-2015гг и он не покупает квартиру, потому что где-то там идет отток капитала в США?
Да нихрена, он не покупает, потому что по телевизору танки.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:03
little_wanderer написав: zРадио написав:
2-й раз - в 2014-2015, когда пошел сильный отток капитала из EM в США (для нас эти последствия "растворились" в целом ворохе негативных событий, начавшихся с торговых войн РФ и продолжившихся уже активной агрессией).
А при чем тут отток капитала?
Вот есть у хомяка 100куе на покупку квартиры в 2013.
Потом хренак, наступает 2014-2015гг и он не покупает квартиру, потому что где-то там идет отток капитала в США?
Да нихрена, он не покупает, потому что по телевизору танки.
А вы точно внимательно читали процитированное?
Отток капитала усугубил и без того тяжелое положение. Чтобы убедиться, что он имел место наряду с российской агрессией, посмотрите на другие развивающиеся рынки, которые ни с чем подобным не сталкивались, но тоже обвалились
little_wanderer написав:
Цена на бетонометры упала в 2008 - причина сворачивание кредитных программ локальными банками (но не путать с западными банками и ФРС, т.к. сколько они потом QE не делали - это никак не взвинтило цены на КРН)
А у кого фондировались локальные банки? Они сами по себе свернули кредитование, или у этого решения тоже были свои первопричины?
little_wanderer написав:
Второй раз упала в 2015 - причина паника из-за войны.
Да кто ж спорит то. Это был т.н. идеальный шторм, главной разрушительной силой в котором было нападение РФ
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:34
zРадио написав: little_wanderer написав:
Цена на бетонометры упала в 2008 - причина сворачивание кредитных программ локальными банками (но не путать с западными банками и ФРС, т.к. сколько они потом QE не делали - это никак не взвинтило цены на КРН)
А у кого фондировались локальные банки? Они сами по себе свернули кредитование, или у этого решения тоже были свои первопричины?
Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему.
А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.
Тут скорее наоборот, кредитование может развернуться больше.
У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.
Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Сер 11 сер, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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