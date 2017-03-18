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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8283828482858286>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:38

  little_wanderer написав:
Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему.
А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.

У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.


Верьте, во что хотите. Главное - следите за языком. Ужесточением ДКП ФРС я не манипулирую, а использую в своем прогнозе в качестве главной предпосылки к коррекции. Вы вольны игнорировать эту угрозу. Пожалуйста, ваше неотъемлемое право
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:03

"Налєтай, торопісььььь!"©))))

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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:06

Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23

  airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.


Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща :mrgreen: Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:29

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.


Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща :mrgreen: Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать

В 2008м влияние институциональных инвесторов на рынок было прямым и огромным. В 2021 - его почти нет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:44

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.


Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща :mrgreen: Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать

В 2008м влияние институциональных инвесторов на рынок было прямым и огромным. В 2021 - его почти нет.


Да не парься, все итак уже знают, что КРЖН - хедж от слабого доллара и сильного, от падения ВВП и роста, от оттока капитала и притока... В общем, будеттолькодорожать
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 сер, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:45

  Denik написав:Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.

в год
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:54

  Grand Touring написав:
  Denik написав:Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.

в год

При том,что цена за тонну сои уже 20к https://agroexp.com.ua/zatratyi-i-priby ... vaniyu-soi
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:56

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В 2008м влияние институциональных инвесторов на рынок было прямым и огромным. В 2021 - его почти нет.


Да не парься, все итак уже знают, что КРЖН - хедж от слабого доллара и сильного, от падения ВВП и роста, от оттока капитала и притока... В общем, будеттолькодорожать

Не поверишь, жду коррекцию больше чем ты. Хочу Рыбальский па1000. Как в 2018м.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  Denik написав:Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.

в год
Как купить? Где рынок? По 1.25-1.5 тыс га готов покупать.
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