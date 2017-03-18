Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
little_wanderer написав: Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему. А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.
У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной. И поначалу так и было. Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.
Верьте, во что хотите. Главное - следите за языком. Ужесточением ДКП ФРС я не манипулирую, а использую в своем прогнозе в качестве главной предпосылки к коррекции. Вы вольны игнорировать эту угрозу. Пожалуйста, ваше неотъемлемое право
Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.
airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.
Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать
airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.
Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать
В 2008м влияние институциональных инвесторов на рынок было прямым и огромным. В 2021 - его почти нет.
airmax78 написав:Зрадио, на КРЖН 90% участников рынка толком не знают что такое ФРС (и это,кстати, плохо) А те участники рынка, которые знают, прежде всего банки, большого влияния на рынок в настоящее время не оказывают. Поэтому, да, мы очень волнуемся и следим за каждым заседанием комитета по открытым рынкам, но, пока, больше из любопытства.
Ладно, убираюсь со своим ФРС и мировой экономикой на валютную ветку. А коррекцию на КРЖН к чему-нибудь да привяжем. В 2008-м самое частое объяснение, которое я слышал - это плохая Йуля и вороватый Стельмах-протеже Юща Думаю, что и в следующий раз подобная ахинея будет преобладать
В 2008м влияние институциональных инвесторов на рынок было прямым и огромным. В 2021 - его почти нет.
Да не парься, все итак уже знают, что КРЖН - хедж от слабого доллара и сильного, от падения ВВП и роста, от оттока капитала и притока... В общем, будеттолькодорожать
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 сер, 2021 19:45, всього редагувалось 1 раз.