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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:10
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике
Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл
А зачем?
Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить.
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра.
Нормально так.
Ну, комплексы с украинскими топонимами тоже есть - дома Патриотики, например
А так, может дождемся и ЖК Крыжополь
Я что-то не заметил, чтобы местные ценители овностроев экзальтировали на Патриотику.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18
Кстати, сегодня банк "Земельный капитал" признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021 и общего состояния нашей инфляционной экономики.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30
rjkz написав:
Я что-то не заметил, чтобы местные ценители овностроев экзальтировали на Патриотику.
Это исключительно из-за названия.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:31
little_wanderer написав: zРадио написав: little_wanderer написав:
Цена на бетонометры упала в 2008 - причина сворачивание кредитных программ локальными банками (но не путать с западными банками и ФРС, т.к. сколько они потом QE не делали - это никак не взвинтило цены на КРН)
А у кого фондировались локальные банки? Они сами по себе свернули кредитование, или у этого решения тоже были свои первопричины?
Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему.
А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.
Тут скорее наоборот, кредитование может развернуться больше.
У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.
Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь
.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.
Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли
і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:32
Grand Touring написав:
Кстати, сегодня банк "Земельный капитал" признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021 и общего состояния нашей инфляционной экономики.
Скорее всего ещё один будет в этом году. Затянулась очистка системы от говнобанков.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41
airmax78 написав:
Скорее всего ещё один будет в этом году
Grand Touring написав:
Кстати, сегодня банк "Земельный капитал"
признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021
и общего состояния нашей инфляционной экономики.
. Затянулась очистка системы от говнобанков.
акуеть
очередной карманный "системный банк" "Земельний капітал" (Дніпро) колишнього міністра вугільної промисловості Віктора Тополова
+ еще один "системный банк"
"3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр"
ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності"
, - зазначили в НБУ.
что на это скажет Пифия?
это результат " новой политики ФРС"?
а по факту закрыли 2 помойки )
Востаннє редагувалось Прохожий
в Сер 11 сер, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41
lel написав: Grand Touring написав: Denik написав:
Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.
в год
Как купить? Где рынок? По 1.25-1.5 тыс га готов покупать.
при оренді 5000 грн з га, ціна має бути 100К за га.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47
change_pm написав: little_wanderer написав:
Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь
.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.
Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))
Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:
- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли
і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...
Что будєм дєлать таді?
Оооооооо, я благодаря тебе прочитал этот перл - когда отвечал, его еще не было. Чудак корректировал сообщение.
Черные лебеди на то и черные, чтобы появляться крайне редко - т.е. события, практически не поддающиеся прогнозированию, соответственно, и перебирать их нет смысла.
Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость. Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений, но снижали - моих текущих доходов. Так что даже чисто в маргинальном смысле вопрос неоднозначный. А есть еще и другие виды ущерба, которые сопровождают такие коррекции, зачастую являясь их причинами. Молятся на что-то плохое разве только не очень здоровые люди. Если мысль посетила вас, значит это неспроста
PS: может вы пароли забываете, потому что у вас много учеток? Уж больно знакомы мне ваши намеки по стилю общения другого автора
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