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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8283828482858286

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:10

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:В Черкассах, например, тоже есть Крещатик - лайфхак, как относительно недорого прикупить квартиру на Крещатике

Я уже молчу о Нью-Йорке где-то в Луганской обл


А зачем?
Это как шилдик "Мерседес" на Жигуль лепить.
Но понаехам заходит. Забугорные топонимы возносят их самомнение до небес.
Новая Англия. Хранцузские кварталы.НуЁрк.Чикага.Манхеттен. Стенфорд. СанХрациска.
Что забыл?
ДаЁшь ЖК Улан-Удэ. ЖК Найроби. ЖК Аккра. :mrgreen: Нормально так.
Ну, комплексы с украинскими топонимами тоже есть - дома Патриотики, например
А так, может дождемся и ЖК Крыжополь


Я что-то не заметил, чтобы местные ценители овностроев экзальтировали на Патриотику.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18

Кстати, сегодня банк "Земельный капитал" признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021 и общего состояния нашей инфляционной экономики.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30

  rjkz написав:Я что-то не заметил, чтобы местные ценители овностроев экзальтировали на Патриотику.

Это исключительно из-за названия.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:31

  little_wanderer написав:
  zРадио написав:
  little_wanderer написав:Цена на бетонометры упала в 2008 - причина сворачивание кредитных программ локальными банками (но не путать с западными банками и ФРС, т.к. сколько они потом QE не делали - это никак не взвинтило цены на КРН)


А у кого фондировались локальные банки? Они сами по себе свернули кредитование, или у этого решения тоже были свои первопричины?


Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему.
А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.
Тут скорее наоборот, кредитование может развернуться больше.

У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.

Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.

Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:32

  Grand Touring написав:Кстати, сегодня банк "Земельный капитал" признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021 и общего состояния нашей инфляционной экономики.

Скорее всего ещё один будет в этом году. Затянулась очистка системы от говнобанков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Кстати, сегодня банк "Земельный капитал" признали неплатежеспособным. Это в коллекцию корпоративных банкротств 2021 и общего состояния нашей инфляционной экономики.

Скорее всего ещё один будет в этом году. Затянулась очистка системы от говнобанков.

акуеть
очередной карманный "системный банк" "Земельний капітал" (Дніпро) колишнього міністра вугільної промисловості Віктора Тополова

+ еще один "системный банк"
"3 лютого 2021 року акціонери ПАТ "Розрахунковий центр" ухвалили рішення про припинення цим банком здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 30 червня 2021 року ПАТ "Розрахунковий центр" завершив здійснення банківської діяльності", - зазначили в НБУ.

что на это скажет Пифия?
это результат " новой политики ФРС"? :mrgreen:
а по факту закрыли 2 помойки )
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 11 сер, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41

  lel написав:
Grand Touring написав:
  Denik написав:Еще одна альтернатива - земля с/х назначения. 5000 грн аренды с гектара худо-бедно плятят.

в год
Как купить? Где рынок? По 1.25-1.5 тыс га готов покупать.

при оренді 5000 грн з га, ціна має бути 100К за га.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47

  change_pm написав:
  little_wanderer написав:
Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.

Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?


Оооооооо, я благодаря тебе прочитал этот перл - когда отвечал, его еще не было. Чудак корректировал сообщение.

Черные лебеди на то и черные, чтобы появляться крайне редко - т.е. события, практически не поддающиеся прогнозированию, соответственно, и перебирать их нет смысла.

Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость. Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений, но снижали - моих текущих доходов. Так что даже чисто в маргинальном смысле вопрос неоднозначный. А есть еще и другие виды ущерба, которые сопровождают такие коррекции, зачастую являясь их причинами. Молятся на что-то плохое разве только не очень здоровые люди. Если мысль посетила вас, значит это неспроста

PS: может вы пароли забываете, потому что у вас много учеток? Уж больно знакомы мне ваши намеки по стилю общения другого автора
zРадио
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