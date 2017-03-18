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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8284828582868287>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47

  change_pm написав:
  little_wanderer написав:
Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь.
Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.

Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))

Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:

- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли :mrgreen: і відновленню не підлягають...
- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...

Что будєм дєлать таді?


Оооооооо, я благодаря тебе прочитал этот перл - когда отвечал, его еще не было. Чудак корректировал сообщение.

Черные лебеди на то и черные, чтобы появляться крайне редко - т.е. события, практически не поддающиеся прогнозированию, соответственно, и перебирать их нет смысла.

Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость. Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений, но снижали - моих текущих доходов. Так что даже чисто в маргинальном смысле вопрос неоднозначный. А есть еще и другие виды ущерба, которые сопровождают такие коррекции, зачастую являясь их причинами. Молятся на что-то плохое разве только не очень здоровые люди. Если мысль посетила вас, значит это неспроста

PS: может вы пароли забываете, потому что у вас много учеток? Уж больно знакомы мне ваши намеки по стилю общения другого автора
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений

доказано покупкой 2к на Минской за 200куе в 12м :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:59

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений

доказано покупкой 2к на Минской за 200куе в 12м :mrgreen:


Не кривляйся этой зеленой мордой. 400куе в 2008-м у меня, и правда, не было. В последующие годы и доходы сильно подросли (что связано с развитием карьеры, а не экономики), и недвижимость сильно упала в цене, что сделало покупку абсолютно подъемной.

Кстати, сколько там сегодня, согласно растишкам, стоит моя прелесть? Дороже, чем брал?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:07

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений

доказано покупкой 2к на Минской за 200куе в 12м :mrgreen:


Не кривляйся этой зеленой мордой. 400куе в 2008-м у меня, и правда, не было. В последующие годы и доходы сильно подросли (что связано с развитием карьеры, а не экономики), и недвижимость сильно упала в цене, что сделало покупку абсолютно подъемной.

Кстати, сколько там сегодня, согласно растишкам, стоит моя прелесть? Дороже, чем брал?

а сколько стоила на МХЗ?
100к реально давали?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:33

  little_wanderer написав:У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.

Ничего не отыграно...Наоборот, в мире началась очередная волна заражений, которая, к счастью, пока до нас ещё не дошла...

1. Вылеты рейсов в Китай обрушились из-за распространения вируса "Дельта"...
По данным Bloomberg, страны APAC, включая Китай, Японию, Корею, Индию, Австралию и Новую Зеландию, сократили 11,1% рейсов, запланированных на эту неделю, что является одним из самых значительных сокращений за несколько месяцев. Обвал был очевиден в Китае, где на этой неделе ежедневно отменялись 2380 рейсов, поскольку правительство не поощряло поездки. Некоторые аэропорты в стране были закрыты для предотвращения распространения вируса.
Пекин отменяет крупные мероприятия и приостанавливает въезд в города поездов и самолетов, чтобы предотвратить заражение.

Крупнейший банк мира Morgan Stanley на днях сообщил клиентам, что возрождение Delta в Китае вынудило его команду снизить прогнозы роста ВВП в стране до 5,1% на 3 квартал.
А падение ВВП Китая однозначно потянет падение цены на основные экспортные товары из Украины (сталь, руда и др.)

2. Уже многие политики признали, что вакцинирование помогает слабо.
В Израиле, Великобритании и даже в США, где большая половина населения была привита, наблюдается новый рост заболеваний...
На биржах акции поставщиков MRNA-вакцины Moderna и BioNTech Pfizer падают,
так как EMA (регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств), изучает новые потенциальные побочные эффекты от все еще экспериментальных инъекций MRNA, включая подозрительные кожные реакции и заболевания почек "нефротический синдром"
(почечное заболевание, которое приводит к тяжелой потере белка с мочой)
https://finance.yahoo.com/news/1-eu-reg ... 36449.html
Желающих делать прививки становится всё меньше и меньше, о чем говорят акции протеста против принудительной вакцинации во многих городах Европы...

Через несколько недель уже осень. А это школы, вузы, забитый транспорт, локдауны и т.п.,
Так что готовимся к очередным негараздам, при которых недвига уже отойдёт на задний план...
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:46

  Natt написав:
  Type1 написав:Если выход из кухни сразу в столовую?
Не думаю, что два-три лишних шага сильно решат.

Как вариант, стол для обычного приема пищи в кухне и второй в столовой-гостиной. Видела такое - в итоге семья чаще питается именно в кухне, потому что лень накрывать в столовой.

И таки эти шаги решают, потому что на самом деле приходится делать далеко не два-три шага. Хотя если накрывает обычно кто-то другой, то нет проблем))
Кстати, почему существует так называемый кухонный треугольник? Именно потому, чтоб меньше этих самых шагов делать, ибо их в итоге по кухне у многих выходит вполне прилично. Я за оптимизацию постоянных процессов.

Вы поддерживаете теоию Юры теплотехника о необходимости ЗАЛЫ?)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:50

  Natt написав:Ромасик, мне, кстати, нравится решение с отдельным хозяйским санузлом.

у вас так часто бывают гости? когда последний раз были?
сейчас как то неприлично приглашать к себе домой, могут подумать что ты нищеброд и у тебя нет денег на ресторан/бар
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:26

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:мне насчитали в дом кухню на 6к уе. без столешницы, которая в нормальном исполнении еще 1.5-2к стоит...меня немного давит жаба

Комплект кухонних меблів за 6 000 доларів???
Думаю, Вам треба розпочати нову гілку.
Представники Києва Реуса-Лібо з задоволенням приймуть участь.
Пересічному такі кухні - не цікаві.


Так кухня обычная, просто цены шас гнут дикие

Что за контора? Я в КОЛЛЗ делал себе в дом в 2011 с нат фасадом дерево ясень патина, доводчики, столешница и тд. Вышло 8т за 7м пог под ключь. 10 лет, полет норм. Как новая.
Меркс, Родос рисовали ценники от 10.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:33

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?


Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.

Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.

Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой

Сам едь в страны с сильной демографией долбойоб)
"следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения" - вот из чего это следует вообще непонятно. Скажи честно ты дебил?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:45

  Унуноктий написав:Сам едь в страны с сильной демографией долбойоб)
"следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения" - вот из чего это следует вообще непонятно. Скажи честно ты дебил?


Даун, если ты не улавливаешь причинно-следственной связи между количеством работающего населения и объемом платежеспособного спроса, это еще не значит, что ее нет. И обзаводиться жильем я предлагал в странах с сильной демографией и стабильной политической системой - не вырывай слова из контекста, жлоб
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