Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
little_wanderer написав:У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной. И поначалу так и было. Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.
Ничего не отыграно...Наоборот, в мире началась очередная волна заражений, которая, к счастью, пока до нас ещё не дошла...
1. Вылеты рейсов в Китай обрушились из-за распространения вируса "Дельта"... По данным Bloomberg, страны APAC, включая Китай, Японию, Корею, Индию, Австралию и Новую Зеландию, сократили 11,1% рейсов, запланированных на эту неделю, что является одним из самых значительных сокращений за несколько месяцев. Обвал был очевиден в Китае, где на этой неделе ежедневно отменялись 2380 рейсов, поскольку правительство не поощряло поездки. Некоторые аэропорты в стране были закрыты для предотвращения распространения вируса. Пекин отменяет крупные мероприятия и приостанавливает въезд в города поездов и самолетов, чтобы предотвратить заражение.
Крупнейший банк мира Morgan Stanley на днях сообщил клиентам, что возрождение Delta в Китае вынудило его команду снизить прогнозы роста ВВП в стране до 5,1% на 3 квартал. А падение ВВП Китая однозначно потянет падение цены на основные экспортные товары из Украины (сталь, руда и др.)
2. Уже многие политики признали, что вакцинирование помогает слабо. В Израиле, Великобритании и даже в США, где большая половина населения была привита, наблюдается новый рост заболеваний... На биржах акции поставщиков MRNA-вакцины Moderna и BioNTech Pfizer падают, так как EMA (регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств), изучает новые потенциальные побочные эффекты от все еще экспериментальных инъекций MRNA, включая подозрительные кожные реакции и заболевания почек "нефротический синдром" (почечное заболевание, которое приводит к тяжелой потере белка с мочой) https://finance.yahoo.com/news/1-eu-reg ... 36449.html Желающих делать прививки становится всё меньше и меньше, о чем говорят акции протеста против принудительной вакцинации во многих городах Европы...
Через несколько недель уже осень. А это школы, вузы, забитый транспорт, локдауны и т.п., Так что готовимся к очередным негараздам, при которых недвига уже отойдёт на задний план...
Астразенекой надо колоться как все нормальные люди.