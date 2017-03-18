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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8284828582868287

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:47

  RTC12 написав:
  little_wanderer написав:У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.
И поначалу так и было.
Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.

Ничего не отыграно...Наоборот, в мире началась очередная волна заражений, которая, к счастью, пока до нас ещё не дошла...

1. Вылеты рейсов в Китай обрушились из-за распространения вируса "Дельта"...
По данным Bloomberg, страны APAC, включая Китай, Японию, Корею, Индию, Австралию и Новую Зеландию, сократили 11,1% рейсов, запланированных на эту неделю, что является одним из самых значительных сокращений за несколько месяцев. Обвал был очевиден в Китае, где на этой неделе ежедневно отменялись 2380 рейсов, поскольку правительство не поощряло поездки. Некоторые аэропорты в стране были закрыты для предотвращения распространения вируса.
Пекин отменяет крупные мероприятия и приостанавливает въезд в города поездов и самолетов, чтобы предотвратить заражение.

Крупнейший банк мира Morgan Stanley на днях сообщил клиентам, что возрождение Delta в Китае вынудило его команду снизить прогнозы роста ВВП в стране до 5,1% на 3 квартал.
А падение ВВП Китая однозначно потянет падение цены на основные экспортные товары из Украины (сталь, руда и др.)

2. Уже многие политики признали, что вакцинирование помогает слабо.
В Израиле, Великобритании и даже в США, где большая половина населения была привита, наблюдается новый рост заболеваний...
На биржах акции поставщиков MRNA-вакцины Moderna и BioNTech Pfizer падают,
так как EMA (регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств), изучает новые потенциальные побочные эффекты от все еще экспериментальных инъекций MRNA, включая подозрительные кожные реакции и заболевания почек "нефротический синдром"
(почечное заболевание, которое приводит к тяжелой потере белка с мочой)
https://finance.yahoo.com/news/1-eu-reg ... 36449.html
Желающих делать прививки становится всё меньше и меньше, о чем говорят акции протеста против принудительной вакцинации во многих городах Европы...

Через несколько недель уже осень. А это школы, вузы, забитый транспорт, локдауны и т.п.,
Так что готовимся к очередным негараздам, при которых недвига уже отойдёт на задний план...

Астразенекой надо колоться как все нормальные люди.
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