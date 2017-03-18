RTC12 написав:

little_wanderer написав: У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.

И поначалу так и было.

Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.

У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной.И поначалу так и было.Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.

Ничего не отыграно...Наоборот, в мире началась очередная волна заражений, которая, к счастью, пока до нас ещё не дошла...1.По данным Bloomberg, страны APAC, включая Китай, Японию, Корею, Индию, Австралию и Новую Зеландию, сократили 11,1% рейсов, запланированных на эту неделю, что является одним из самых значительных сокращений за несколько месяцев. Обвал был очевиден в Китае, где на этой неделе ежедневно отменялись 2380 рейсов, поскольку правительство не поощряло поездки. Некоторые аэропорты в стране были закрыты для предотвращения распространения вируса.Пекин отменяет крупные мероприятия и приостанавливает въезд в города поездов и самолетов, чтобы предотвратить заражение.А падение ВВП Китая однозначно потянет падение цены на основные экспортные товары из Украины (сталь, руда и др.)2. Уже многие политики признали, что вакцинирование помогает слабо.В Израиле, Великобритании и даже в США, где большая половина населения была привита, наблюдается новый рост заболеваний...На биржах акции поставщиков MRNA-вакцины Moderna и BioNTech Pfizer падают,так как EMA (регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств), изучает новые потенциальные побочные эффекты от все еще экспериментальных инъекций MRNA, включая подозрительные кожные реакции и заболевания почек "нефротический синдром"(почечное заболевание, которое приводит к тяжелой потере белка с мочой)Желающих делать прививки становится всё меньше и меньше, о чем говорят акции протеста против принудительной вакцинации во многих городах Европы...Через несколько недель уже осень. А это школы, вузы, забитый транспорт, локдауны и т.п.,Так что готовимся к очередным негараздам, при которых недвига уже отойдёт на задний план...