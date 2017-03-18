Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47

change_pm написав: little_wanderer написав:

Значит, вам остается только молиться чтоб скоро случился очередной черный лебедь.

Иначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза. Значит, вам остается только молитьсяИначе не вижу никаких шансов у вашего прогноза.

Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))



Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:



- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зникли і відновленню не підлягають...

- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...



Что будєм дєлать таді? Кста, ходять чутки, що черговий чорний лебядь буде масштабні кібератаки )))Там хто вище писав про забутий пароль... Так ось, уявляємо сітуейшн:- кібератака і лягли сервери, наприклад, Саксобанку. Через тиждень роботу відновили, але рахунки 90% клієнтів зниклиі відновленню не підлягають...- кібератака і сервер держчогосьтам послуг, де записані всі наші квартири і інще майно - тютю, всі записи зникли. Є роздруківка з ЦНАПу без печатки і взагалі більше нічого...Что будєм дєлать таді?

Оооооооо, я благодаря тебе прочитал этот перл - когда отвечал, его еще не было. Чудак корректировал сообщение.Черные лебеди на то и черные, чтобы появляться крайне редко - т.е. события, практически не поддающиеся прогнозированию, соответственно, и перебирать их нет смысла.Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость. Прошлые коррекции на КРЖН повышали покупательскую способность моих накоплений, но снижали - моих текущих доходов. Так что даже чисто в маргинальном смысле вопрос неоднозначный. А есть еще и другие виды ущерба, которые сопровождают такие коррекции, зачастую являясь их причинами. Молятся на что-то плохое разве только не очень здоровые люди. Если мысль посетила вас, значит это неспростаPS: может вы пароли забываете, потому что у вас много учеток? Уж больно знакомы мне ваши намеки по стилю общения другого автора