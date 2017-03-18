В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука")
смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла.
Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе.
Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента.
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.