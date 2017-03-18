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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8284828582868287

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 01:41

  sequence написав:
  hume написав:..
Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.

а что там раньше было сильно дешевле, не пойму
что ищете?


В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука")
смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла.
Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе.
Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента.
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 02:06

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.

Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"

Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.


Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2

96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 03:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.

Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"

Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.


Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2

96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
rjkz
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Повідомлень: 11984
З нами з: 31.01.12
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