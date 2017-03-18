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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 сер, 2021 01:41
sequence написав: hume написав:
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Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.
а что там раньше было сильно дешевле, не пойму
что ищете?
В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука")
смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла.
Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе.
Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента.
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 02:06
airmax78 написав: Serg-ik написав: Natt написав:
Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"
Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2
4к
96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 03:55
airmax78 написав: Serg-ik написав: Natt написав:
Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"
Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2
4к
96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 04:42
airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 04:45
airmax78 написав: Vlad442 написав: Ромасик написав:
такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.
Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.
Рыбальский - это больше чем бизнес-класс. Это один из первых комплексов с цивилизованным европейским жильем в Украине. Люблю Рыбальский.
Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)
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Додано: Чет 12 сер, 2021 05:04
zРадио написав: Унуноктий написав:
Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.
Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.
Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.
Иными словами - больше инструментов хороших и разных (диверсификация).
И чтобы на все это были силы и средства.
Ибо, как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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