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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8285828682878288>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 61
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
20%
12
7. 1501 - 1650
11%
7
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 01:41

  sequence написав:
  hume написав:..
Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.

а что там раньше было сильно дешевле, не пойму
что ищете?


В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука")
смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла.
Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе.
Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента.
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 02:06

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.

Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"

Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.


Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2

96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 03:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.

Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать.
как сказал бы Эйр "ОМГ"

Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.


Для Сержа.
Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но:
106,6 м2

96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 04:42

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Патриотика, панелька. Сравните планировку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-pro ... 264dd5fcd6
Зображення

Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.


Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 04:45

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:такие аргументы для Оранжа бы зашли. Для бизнес-класса как-то не натягивается.

Разве Рыбальский это бизнес-класс? Судя по форуму дома окна в окна рядом с промкой на отшибе под жд мостом и возле вонючего заливчика.

Рыбальский - это больше чем бизнес-класс. Это один из первых комплексов с цивилизованным европейским жильем в Украине. Люблю Рыбальский.


Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 05:04

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?


Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.

Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.

Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой


Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.
Иными словами - больше инструментов хороших и разных (диверсификация).
И чтобы на все это были силы и средства.
Ибо, как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Астразенекой надо колоться как все нормальные люди.


Разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca: Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

https://news.liga.net/amp/world/news/ra ... nevozmojen

зы: привился аз еще в марте-июне
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:24

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене
и ездить в киев не предеца
а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите



Тот же Кингконговец несколько лет назад :D :D


Зображення

ККЦ славиться своїм інтелехтом. Він був десь в Московії в "аспірантурі".
Не варто взагалі звертати увагу на його опуси.

_______

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:вот тут весь подол

Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью


На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве.
Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость.
Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали.
Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены.
Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет. :mrgreen:

Населення Києва зараз на 95% складається з понаєхів першого покоління, для яких географія міста - є проблемою. Для них і Осокорки-Позняки - аристократичний район (((
А квартири в пінопластових 25-поверхових новобудах - є вершиною будівельних технологій.

Ваші опоненти - один "аристократ" з Лісового масиву, інший - вихідець з Черкас.
"Кому і кобила - нєвєста!"
_______
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:32

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:Патриотика, панелька. Сравните планировку https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-pro ... 264dd5fcd6
Зображення

Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.


Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.


Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.

Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:50

Первый
понятие комфорта - глубоко индивидуально и субъективно, не говоря уже о таких химерах, как "статусность", "актуальность" и т д
кроме мерса и жигуля существует еще масса вариантов и миллионы оттенков, кроме хрущей и панелек есть масса вполне нормальных домов, а вы все стремитесь к монохромным сравнениям уровня продавца оп - зачем?)
лучше ли новый мерс старого жигуля? однозначно лучше
стоит ли новый мерс своих денег? вопрос дискуссионный и каждый его для себя решает сам
да и уповать на "рынок, который все расставляет по своим местам" потому шо "цена решает" тоже неверно - рынок далеко не саморегулируемый, им управляют ушлые грамотные ребята и ца охотно ведется на все их примочки - эйрмакс как эталон, он исправно на все это клюет и тогда мы видим, как шум жд моста на наших глазах исчезает за внешним декором рыбальского :mrgreen:
kingkongovets
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