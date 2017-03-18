Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:.. Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.
а что там раньше было сильно дешевле, не пойму что ищете?
В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука") смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла. Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе. Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента. Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать. как сказал бы Эйр "ОМГ"
Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Для Сержа. Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но: 106,6 м2 4к 96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать. как сказал бы Эйр "ОМГ"
Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Для Сержа. Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но: 106,6 м2 4к 96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"? Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ. Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают. Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Унуноктий написав:Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.
Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.
Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом. Иными словами - больше инструментов хороших и разных (диверсификация). И чтобы на все это были силы и средства. Ибо, как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
vitaliian написав:думаю в ближайшее десятилетие нечто подобное должно появиться в Киеве. Не совсем же мы отсталые, трц с рваными джинсами вон сколько настроили.
лучше в ирпене и ездить в киев не предеца а мы уж как нить через онлайн закажем, по монорельсу вышлите
Тот же Кингконговец несколько лет назад
ККЦ славиться своїм інтелехтом. Він був десь в Московії в "аспірантурі". Не варто взагалі звертати увагу на його опуси.
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rjkz написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:вот тут весь подол
Смотрел-смотрел, но я таки не в силах четко маппинг наложить на современные улицы. Как я понимаю, Подол ограничен примерно ул Оленівська, Кирилловской, Фроловской, Боричев ток и Почтовой площадью
На всякий случай, напомню "коренным куянам" особенно из полтавских сел, что Подол всегда был районом босоты, уголовников, дешевых проституток и городской бедноты. Ака Марьина Роща в мацкве. Даже во времена моего детства, побывав в некоторых домах и квартирах Подола, был буквально ошеломлен той нищетой и разрухой. Картину бы хорошо дополнил пейзаж дома на Воздвиженке, где жил отец друга моего отца. Дом стоял на деревянных сваях-несваях...в общем подпорках...посреди болота, куда сливали и бытовые отходы и порой продукты метаболизма. Часть пути к двери лежала по деревянным мосткам.Вонь, сырость. Промышленные предприятия тогда преимущественно располагались в дореволюционных зданиях, которые тоже не блистали. Много было пустырей, на которых сами собой образовывались свалки, причем некоторые из них ввиду грунтовых условий были перманентно подтоплены. Поэтому гордясь к тому, что приобщились к жизни на Подоле, не пытайтесь выглядеть аристократами. Там их никогда не было. Да и сейчас нет.
Населення Києва зараз на 95% складається з понаєхів першого покоління, для яких географія міста - є проблемою. Для них і Осокорки-Позняки - аристократичний район ((( А квартири в пінопластових 25-поверхових новобудах - є вершиною будівельних технологій.
Ваші опоненти - один "аристократ" з Лісового масиву, інший - вихідець з Черкас. "Кому і кобила - нєвєста!" _______
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"? Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ. Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают. Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу. Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.
Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
Первый понятие комфорта - глубоко индивидуально и субъективно, не говоря уже о таких химерах, как "статусность", "актуальность" и т д кроме мерса и жигуля существует еще масса вариантов и миллионы оттенков, кроме хрущей и панелек есть масса вполне нормальных домов, а вы все стремитесь к монохромным сравнениям уровня продавца оп - зачем?) лучше ли новый мерс старого жигуля? однозначно лучше стоит ли новый мерс своих денег? вопрос дискуссионный и каждый его для себя решает сам да и уповать на "рынок, который все расставляет по своим местам" потому шо "цена решает" тоже неверно - рынок далеко не саморегулируемый, им управляют ушлые грамотные ребята и ца охотно ведется на все их примочки - эйрмакс как эталон, он исправно на все это клюет и тогда мы видим, как шум жд моста на наших глазах исчезает за внешним декором рыбальского