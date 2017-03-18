zРадио написав:

Унуноктий написав: Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут? Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?

Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой