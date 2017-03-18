Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:.. Боюсь в 100куе не влезете. Был в Тойоте, ах**л от цен.
а что там раньше было сильно дешевле, не пойму что ищете?
В 2007 году думал что взять и "по совету друзей" ("Бриллиантовая рука") смотрел Прадо в "Японские автомобили", которые тягали тогда с Арабии. Получался 2,7 автомат без кожи 36 тысяч. Без подогрева зеркал, сидений и заднего стекла. Официал кажется был только с 4 л двигателем, кожей и ес-но всеми подогревами...71куе. Из США, что интересно, в одну цену шли Прадо, Кэмри и Равы по 26 тысяч +850 баксов доставка ну и растаможка это уже "кто на что учился" как говаривала одна моя знакомая - жена мента. Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
Natt написав:Комнату 9,6 можно увеличить, кстати, там пару вариантов есть.
Профессиональные архитекторы и планировщики за деньги думали как сделать хорошо и по-современному...чтобы Вы потом решили как это всё надо переделать. как сказал бы Эйр "ОМГ"
Серж, есть ограниченный бюджет. Есть необходимость купить 3К квартиру. Что это означает? Что чем-то придется жертвовать. Пожертвовать кухней-гостиной и сделать вместо нее маленькую кухню 10 кв. м, а разницу раскидать на спальни? Ну... так себе решение. Соответственно так делать нельзя. Тогда что остается? Правильно - делать маленкие квадратные спальни. Что Вам сначала Архиматика, а потом и архитекторы Рыбальского и сделали. Вместо благодарности и скорейшей покупки своего жилья - тонна претензий и просранные шансы.
Для Сержа. Максиму валидол - МОПа не модная и заколхоженый фасад, но: 106,6 м2 4к 96 500 с ремонтом. 905\м2. Квартира висит давно, может отдадут дешевле.
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"? Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ. Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают. Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Унуноктий написав:Жаль пидары с Домика снесли мою хрестоматийную тему "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд". Может завести тут?
Заводи. Мой первый комментарий следующий - идея явно лучше, чем гривневый депозит с капитализацией, но важно помнить, что как государственный Пенсионный фонд трещит по швам в связи с ростом количества пенсионеров на фоне падения количества работающих, так и собственный пенсионный фонд в форме квартиры в аренду будет страдать теми же проблемами снижения платежеспособного спроса.
Не знаю, когда у тебя пенсия, но современным трудоспособным людям в возрасте 30-45 лет (вероятно, самый правильный возраст для зарабатывания на инвестиционное жилье) следует готовиться к тому, что к их старости на 2-х пенсионеров будет приходиться 1 работающий. Соответственно, будет и переизбыток арендного предложения. Без развития финансового рынка любые пенсионные накопления будут обесцениваться быстрее потребительской инфляции.
Другими словами, если есть деньги, но нет знаний (распространенная у нас практика), можно купить квартиру в Киеве - это будет худым бедным, но подспорьем на старость. Если есть деньги и знания - лучше составить инвест. портфель из разных активов по образу и подобию крупнейших мировых пенсионных фондов (ну или доверить это профессионалам, вложившись в какой-нибудь американский траст). Альтернатива - жилье в странах с сильной демографией и более-менее стабильной политической системой
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом. Иными словами - больше инструментов хороших и разных (диверсификация). И чтобы на все это были силы и средства. Ибо, как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"? Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ. Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают. Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу. Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.
Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
little_wanderer написав: Но сейчас сворачивать нечего, потому по этой причине и падать нечему. А значит QE и ставка ФРС, которой вы манипулируете в прогнозах, нам побоку.
У меня было представление, что COVID и карантины могут вызвать панику сравнимую с войной. И поначалу так и было. Но сейчас видно, что народ привык и этот фактор уже отыгран.
Верьте, во что хотите. Главное - следите за языком. Ужесточением ДКП ФРС я не манипулирую, а использую в своем прогнозе в качестве главной предпосылки к коррекции. Вы вольны игнорировать эту угрозу. Пожалуйста, ваше неотъемлемое право
Не хотелось бы снова возвращаться к этому пресловутому прогнозу, но... Напомню, что на фоне новостей "все пропало", которые тащились сюда со всего мира, был озвучен во многих постах следующий сценарий развития событий - пандемия наносит удар по экономике Украины, который доходит до РН с некоторым лагом, что цены будут последовательно снижаться и достигнут дна с сентября 21 по сентябрь 22. Все пошло не так (хотя вертолетные деньги уже начали сыпаться и можно было сделать правильный прогноз, но это смогли сделать не только лишь все, Кухар смог). Теперь вы цепляетесь за один усеченный пост, где забыли упомянуть парапланирование, хотя оно подразумевалось, именуете его ПРОГНОЗОМ и пытаетесь притянуть под него все что может. Я считаю, что прогноз по сути провалился, цены не только не начали падать, а и выросли, поэтому цепляться за буковки и продолжать обсуждать то, что мертво, нет смысла.