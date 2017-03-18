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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8286828782888289>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 62
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.

К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:49

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.

К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.

Прибуток з однієї квартири - це копійки, в середньому. 250-350 дол. Фактично невелика премія до зарплати.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:51

  little_wanderer написав:
  zРадио написав:Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость.


Я давно читаю эту ветку.
И тут не надо быть психологом, чтоб увидеть, что каждый участник тут чего-то хочет.
И чем больше сообщений строчится, тем явственнее это желание просматривается.
И это нормально, т.к. иначе это был бы идиотизм тратить время на строчение сообщений, если у самого нет никакой цели и ставки.

Одні хочуть купити для себе вбиту безбалконну гостінку на Троєщині, інші намагаються пускати пилюку в очі.

Є декілька цікавих форумчан, які раніше ділились цінною інформацією про Кржн.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:02

  rjkz написав:..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.

ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть


в штатах в салонах ваще жесть, а по пресловутым ф150 реальный дефицит, беушки дороже новых, бо новых тупо нет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:19

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.

ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть


Не чекати чергу на гібридний рафік коштує 2кує. Зараз запис на грудень.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:25

  Первый написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.

ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть


Не чекати чергу коштує 2кує

понятия не имею, я взял в апреле, уже тогда было весело, но купил из наличия где-то на складах, через три дня забрал в салоне. Нуачо? Гибрид вообще зашел - расход по городу меньше чем по трассе. Первый раз с таким сталкиваюсь
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.

К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.

Прибуток з однієї квартири - це копійки, в середньому. 250-350 дол. Фактично невелика премія до зарплати.

а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52

  flyman написав:..
а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками

я бы превратил студии в хостел посуточный и стриг бы по полной.
Так как с трудом представляю себе постояльца на такую экзотику
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками

але теж раз на рік :mrgreen:
Faceless
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