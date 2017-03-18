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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:47
rjkz написав:
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.
К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 09:49
Vlad442 написав: rjkz написав:
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.
К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.
Прибуток з однієї квартири - це копійки, в середньому. 250-350 дол. Фактично невелика премія до зарплати.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 09:51
little_wanderer написав: zРадио написав:
Но тут у чудака совсем другой акцент и цель пассажа - мол, если кто-то что-то прогнозирует, значит обязательно этого хочет. Нет, уважаемый странник - я прогнозирую то, у чего есть предпосылки к реализации, а хочу я этого, или не хочу - это уже совсем другая плоскость.
Я давно читаю эту ветку.
И тут не надо быть психологом, чтоб увидеть, что каждый участник тут чего-то хочет.
И чем больше сообщений строчится, тем явственнее это желание просматривается.
И это нормально, т.к. иначе это был бы идиотизм тратить время на строчение сообщений, если у самого нет никакой цели и ставки.
Одні хочуть купити для себе вбиту безбалконну гостінку на Троєщині, інші намагаються пускати пилюку в очі.
Є декілька цікавих форумчан, які раніше ділились цінною інформацією про Кржн.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:02
rjkz написав:
..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06
sequence написав: Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
в штатах в салонах ваще жесть, а по пресловутым ф150 реальный дефицит, беушки дороже новых, бо новых тупо нет
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:19
sequence написав: rjkz написав:
..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
Не чекати чергу на гібридний рафік коштує 2кує. Зараз запис на грудень.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:25
Первый написав: sequence написав: rjkz написав:
..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
Не чекати чергу коштує 2кує
понятия не имею, я взял в апреле, уже тогда было весело, но купил из наличия где-то на складах, через три дня забрал в салоне. Нуачо? Гибрид вообще зашел - расход по городу меньше чем по трассе. Первый раз с таким сталкиваюсь
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37
Frant написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Квартира под аренду в Киеве - это не совсем ПФ, а часть портфеля, который должен быть к определенному времени. Но это не факт совершенно, что она сыграет, а в противном случае может и стать пассивом.
К пенсионному возрасту недвижимость может полностью окупиться, если ее купит человек в 35-40. Может и не один раз. Так, что да, это не только пенсионный актив. На доход с одной квартиры в Киеве раз в год вдвоем можно летать на острова.
Прибуток з однієї квартири - це копійки, в середньому. 250-350 дол. Фактично невелика премія до зарплати.
а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52
flyman написав:
..
а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками
я бы превратил студии в хостел посуточный и стриг бы по полной.
Так как с трудом представляю себе постояльца на такую экзотику
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:52
flyman написав:
а кілька кавалірок КРЖН в пішій доступності ШРТ - вже на хліб з маслом і шампусік з шашличками
але теж раз на рік
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