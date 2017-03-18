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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:01
Первый написав: sequence написав: rjkz написав:
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Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
Не чекати чергу на гібридний рафік коштує 2кує. Зараз запис на грудень.
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
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Олежан
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06
Олежан написав:
..
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
воспользуюсь американским опытом (с подачи Конговца): продам свою дороже чем купил в состоянии б/у, дождусь заседания комитета по открытым рынкам, и куплю снова, но уже вдвое дешевле!
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:14
rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Это крайне ущербное мировоззрение - результат 70 лет совка, следствием которого является весь тот ужас, который мы наблюдаем в Киеве (и любом другом городе бывшего совка) куда взгляд ни кинь. Когда-то в Киеве жили люди, которым было не наплевать как выглядит то, что они строят, у которых дом не заканчивался входной дверью их квартиры. Они построили Киев, который все любят и на которые еще кто-то приезжает посмотреть. Потом пришло быдло, перевернуло все с ног на голову и застроило Киев мегауепищем. Сейчас отдельные застройщики пытаются что-то изменить. Вместо того, чтобы их поддержать - тут начинаются диспуты советских философов на тему "дом может быть каким угодно уепищным, если планировка ОК".
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:16
Serg-ik написав: rjkz написав:
Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)
Он деньги любит. а их дали за Рыбальский. Вот и остались приятные воспоминания
Любовь моя к Рыбальскому чистая, бескорыстная, и, к сожалению, пока безответная.
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