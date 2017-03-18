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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:01
Первый написав: sequence написав: rjkz написав:
..
Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
Не чекати чергу на гібридний рафік коштує 2кує. Зараз запис на грудень.
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
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Олежан
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:06
Олежан написав:
..
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
воспользуюсь американским опытом (с подачи Конговца): продам свою дороже чем купил в состоянии б/у, дождусь заседания комитета по открытым рынкам, и куплю снова, но уже вдвое дешевле!
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:14
rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Это крайне ущербное мировоззрение - результат 70 лет совка, следствием которого является весь тот ужас, который мы наблюдаем в Киеве (и любом другом городе бывшего совка) куда взгляд ни кинь. Когда-то в Киеве жили люди, которым было не наплевать как выглядит то, что они строят, у которых дом не заканчивался входной дверью их квартиры. Они построили Киев, который все любят и на которые еще кто-то приезжает посмотреть. Потом пришло быдло, перевернуло все с ног на голову и застроило Киев мегауепищем. Сейчас отдельные застройщики пытаются что-то изменить. Вместо того, чтобы их поддержать - тут начинаются диспуты советских философов на тему "дом может быть каким угодно уепищным, если планировка ОК".
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:16
Serg-ik написав: rjkz написав:
Вообще не понял за что его просто выделить из тьмы других, а уж за что любить...Ну ок, "ВЫ- художник и так видите"(с)
Он деньги любит. а их дали за Рыбальский. Вот и остались приятные воспоминания
Любовь моя к Рыбальскому чистая, бескорыстная, и, к сожалению, пока безответная.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:23
парапланіруєм https://news.finance.ua/ru/news/-/498401/ukraintsam-snizili-tsenu-za-elektroenergiyu-kogo-eto-kasaetsya
Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 киловатт в час. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Сколько будем платить? По его словам, домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт в час электроэнергии, будут платить за нее по тарифу 1,44 грн / кВт-ч. Для остальных домохозяйств тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн / кВт-ч.
Как заявил на заседании правительства министр энергетики Герман Галущенко, изменения будут касаться 80% бытовых пользователей. До 1 октября все участники рынка должны подготовиться к новой модели ПСО.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:25
airmax78 написав:тут начинаются диспуты советских философов на тему "дом может быть каким угодно уепищным, если планировка ОК".
дома могут быть достаточно уепищными с убитыми неудержимой фантазией вильнолюдей фасадами, но проживание в них пни этом может быть гораздо комфортнее современных новостроев, так ласкающих ваш взор
и к томе же показывать бОльшую рентабельность в аренде
ваше стремление к визуальному и эстетическому идеалу объяснимо и похвально, но в реальности все иначе, как бы вам это не претило)
тот факт, шо новое как правило (но далеко не всегда!) лучше старого, еще не говорит о том, шо столь презираемая вами вторичка не имеет права на существование
еще и как имеет, бгг)
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:26
sequence написав: Олежан написав:
..
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
воспользуюсь американским опытом (с подачи Конговца): продам свою дороже чем купил в состоянии б/у, дождусь заседания комитета по открытым рынкам, и куплю снова, но уже вдвое дешевле!
Двохрічні рави коштують дорожче за нові з прайсу
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:31
Первый написав: sequence написав: Олежан написав:
..
это и не удивительно, в ближайшее время автопроизводители поднимут ценник на +20-30%
воспользуюсь американским опытом (с подачи Конговца): продам свою дороже чем купил в состоянии б/у, дождусь заседания комитета по открытым рынкам, и куплю снова, но уже вдвое дешевле!
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"Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже"
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:45
Vlad442 написав:
Не хотелось бы снова возвращаться к этому пресловутому прогнозу, но...
Напомню, что на фоне новостей "все пропало", которые тащились сюда со всего мира, был озвучен во многих постах следующий сценарий развития событий
- пандемия наносит удар по экономике Украины, который доходит до РН с некоторым лагом, что цены будут последовательно снижаться и достигнут дна с сентября 21 по сентябрь 22.
Все пошло не так (хотя вертолетные деньги уже начали сыпаться и можно было сделать правильный прогноз, но это смогли сделать не только лишь все, Кухар смог).
Теперь вы цепляетесь за один усеченный пост, где забыли упомянуть парапланирование, хотя оно подразумевалось, именуете его ПРОГНОЗОМ и пытаетесь притянуть под него все что может.
Я считаю, что прогноз по сути провалился, цены не только не начали падать, а и выросли, поэтому цепляться за буковки и продолжать обсуждать то, что мертво, нет смысла.
Вашей зависти нет предела. Я давно согласился с тем, что в случае реализации прогноза ничего, кроме "он просто угадал" от оппонентов не услышу. Но вас все никак не попустит...
Самая большая ахинея, впрочем, в вашем комментарии другая - о Кухаре, УЖЕ обосравшемся с прогнозом на 2020-й. Реализованным прогнозом. Это не прогноз зРадио, исхода которого еще нужно ждать больше 13 месяцев и который давался на события за 16-28 месяцев вперед.
Это обычные информационные помои о сказочном росте на следующий год, нашедшие своего лопоухого читателя, на что и рассчитывал автор. Прогноз, напомню, давался, когда мировая экономика в целом и украинская в частности уже... барабанная дробь... парапланировали. Т.е. черный лебедь под названием пандемия не причем.
Но тут приходит следующий год, и надежда растишек Кухар опять давит на болевые точки, обещая уже 8 лет непрерывного роста. А податливая, но не очень образованная паства признает прогноз "правильным" по прошествии 3-х кварталов из 32
Ну разве это не прекрасно?
Что тут добавить ко вчерашнему - аж ничего. Вы не способны разделять то, что хотите, чтобы произошло, от того, что имеет высокую вероятность произойти. Впрочем как и большинство народонаселения. Любая социология вам покажет, что независимо от текущего уровня личной успешности все верят в светлое будущее для себя. Я тоже, как бы вы там ни считали, ХОТЕЛ БЫ, чтобы прогноз Кухара сбылся. Но, в отличие от вас, имею аналитический аппарат, чтобы понимать низкую вероятность его реализации
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 12 сер, 2021 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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