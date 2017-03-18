zРадио написав:

Vlad442 написав: Не хотелось бы снова возвращаться к этому пресловутому прогнозу, но...

Напомню, что на фоне новостей "все пропало", которые тащились сюда со всего мира, был озвучен во многих постах следующий сценарий развития событий

- пандемия наносит удар по экономике Украины, который доходит до РН с некоторым лагом, что цены будут последовательно снижаться и достигнут дна с сентября 21 по сентябрь 22.

Все пошло не так (хотя вертолетные деньги уже начали сыпаться и можно было сделать правильный прогноз, но это смогли сделать не только лишь все, Кухар смог).

Теперь вы цепляетесь за один усеченный пост, где забыли упомянуть парапланирование, хотя оно подразумевалось, именуете его ПРОГНОЗОМ и пытаетесь притянуть под него все что может.

Я считаю, что прогноз по сути провалился, цены не только не начали падать, а и выросли, поэтому цепляться за буковки и продолжать обсуждать то, что мертво, нет смысла. Не хотелось бы снова возвращаться к этому пресловутому прогнозу, но...Напомню, что на фоне новостей "все пропало", которые тащились сюда со всего мира, был озвучен во многих постах следующий сценарий развития событий- пандемия наносит удар по экономике Украины, который доходит до РН с некоторым лагом, что цены будут последовательно снижаться и достигнут дна с сентября 21 по сентябрь 22.Все пошло не так (хотя вертолетные деньги уже начали сыпаться и можно было сделать правильный прогноз, но это смогли сделать не только лишь все, Кухар смог).Теперь вы цепляетесь за один усеченный пост, где забыли упомянуть парапланирование, хотя оно подразумевалось, именуете его ПРОГНОЗОМ и пытаетесь притянуть под него все что может.Я считаю, что прогноз по сути провалился, цены не только не начали падать, а и выросли, поэтому цепляться за буковки и продолжать обсуждать то, что мертво, нет смысла.

Вашей зависти нет предела. Я давно согласился с тем, что в случае реализации прогноза ничего, кроме "он просто угадал" от оппонентов не услышу. Но вас все никак не попустит...Самая большая ахинея, впрочем, в вашем комментарии другая - о Кухаре, УЖЕ обосравшемся с прогнозом на 2020-й. Реализованным прогнозом. Это не прогноз зРадио, исхода которого еще нужно ждать больше 13 месяцев и который давался на события за 16-28 месяцев вперед.Это обычные информационные помои о сказочном росте на следующий год, нашедшие своего лопоухого читателя, на что и рассчитывал автор. Прогноз, напомню, давался, когда мировая экономика в целом и украинская в частности уже... барабанная дробь... парапланировали. Т.е. черный лебедь под названием пандемия не причем.Но тут приходит следующий год, и надежда растишек Кухар опять давит на болевые точки, обещая уже 8 лет непрерывного роста. А податливая, но не очень образованная паства признает прогноз "правильным" по прошествии 3-х кварталов из 32Ну разве это не прекрасно?Что тут добавить ко вчерашнему - аж ничего. Вы не способны разделять то, что хотите, чтобы произошло, от того, что имеет высокую вероятность произойти. Впрочем как и большинство народонаселения. Любая социология вам покажет, что независимо от текущего уровня личной успешности все верят в светлое будущее для себя. Я тоже, как бы вы там ни считали, ХОТЕЛ БЫ, чтобы прогноз Кухара сбылся. Но, в отличие от вас, имею аналитический аппарат, чтобы понимать низкую вероятность его реализации