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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8288828982908291>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 62
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:40

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Не хотелось бы снова возвращаться к этому пресловутому прогнозу, но...
Напомню, что на фоне новостей "все пропало", которые тащились сюда со всего мира, был озвучен во многих постах следующий сценарий развития событий
- пандемия наносит удар по экономике Украины, который доходит до РН с некоторым лагом, что цены будут последовательно снижаться и достигнут дна с сентября 21 по сентябрь 22.
Все пошло не так (хотя вертолетные деньги уже начали сыпаться и можно было сделать правильный прогноз, но это смогли сделать не только лишь все, Кухар смог).
Теперь вы цепляетесь за один усеченный пост, где забыли упомянуть парапланирование, хотя оно подразумевалось, именуете его ПРОГНОЗОМ и пытаетесь притянуть под него все что может.
Я считаю, что прогноз по сути провалился, цены не только не начали падать, а и выросли, поэтому цепляться за буковки и продолжать обсуждать то, что мертво, нет смысла.


Вашей зависти нет предела. Я давно согласился с тем, что в случае реализации прогноза ничего, кроме "он просто угадал" от оппонентов не услышу. Но вас все никак не попустит...

Самая большая ахинея, впрочем, в вашем комментарии другая - о Кухаре, УЖЕ обосравшемся с прогнозом на 2020-й. Реализованным прогнозом. Это не прогноз зРадио, исхода которого еще нужно ждать больше 13 месяцев и который давался на события за 16-28 месяцев вперед.

Это обычные информационные помои о сказочном росте на следующий год, нашедшие своего лопоухого читателя, на что и рассчитывал автор. Прогноз, напомню, давался, когда мировая экономика в целом и украинская в частности уже... барабанная дробь... парапланировали. Т.е. черный лебедь под названием пандемия не причем.

Но тут приходит следующий год, и надежда растишек Кухар опять давит на болевые точки, обещая уже 8 лет непрерывного роста. А податливая, но не очень образованная паства признает прогноз "правильным" по прошествии 3-х кварталов из 32 :mrgreen: Ну разве это не прекрасно?

Что тут добавить ко вчерашнему - аж ничего. Вы не способны разделять то, что хотите, чтобы произошло, от того, что имеет высокую вероятность произойти. Впрочем как и большинство народонаселения. Любая социология вам покажет, что независимо от текущего уровня личной успешности все верят в светлое будущее для себя. Я тоже, как бы вы там ни считали, ХОТЕЛ БЫ, чтобы прогноз Кухара сбылся. Но, в отличие от вас, имею аналитический аппарат, чтобы понимать низкую вероятность его реализации

Зависть приплели и воды налили.

Проведу аналогию. Велосипедист выезжает в облценр Украины. Выходит некто и заявляет, что это будет Харьков, приводит расчёты, скорость ветра, объясняет почему Харьков и утверждает, что велосипедист доедет туда за 10-15 дней. Велосипедист, на самом деле выезжает во Львов и через 8 дней оказывается там. Некто не говорит "я ошибся", он говорит "ещё не настал 10-15 день, велосипедист сейчас сядет на поезд/самолёт и будет в Харькове".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:43

  sequence написав:
  Denik написав:.. Что-то мне подсказывает, что стоимость бензиновых автомобилей через 5-7 лет будет очень близкой к стоимости металлолома...

а сколько АЭС у нас сейчас в постройке заряжать "небензиновые", не подскажете?

Если взять семью, то переход с ламп накаливания на ЛЕД обеспечивает зарядку семейного авто на 10 тыс в год.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:44

обсуждение цен на форуме Домика.
Не продаётся, не звонят, цены нереальные
https://forum.domik.ua/pomogite-ocenit- ... 3-680.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:45

  Denik написав:
  sequence написав:ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть

По-моему сейчас продажи новых бензиновых автомобилей Тойотой по цене 1-комнатной квартиры и есть самое большое нагребалово. Что-то мне подсказывает, что стоимость бензиновых автомобилей через 5-7 лет будет очень близкой к стоимости металлолома...
Вообщем будет даже не 10% от стоимости однушки...

Я так думал 5 лет назад. Не случилось.
Где будут заряжать авто жители Патриотики?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:49

  Vlad442 написав:Зависть приплели и воды налили.

Проведу аналогию. Велосипедист выезжает в облценр Украины. Выходит некто и заявляет, что это будет Харьков, приводит расчёты, скорость ветра, объясняет почему Харьков и утверждает, что велосипедист доедет туда за 10-15 дней. Велосипедист, на самом деле выезжает во Львов и через 8 дней оказывается там. Некто не говорит "я ошибся", он говорит "ещё не настал 10-15 день, велосипедист сейчас сядет на поезд/самолёт и будет в Харькове".


Астанавитесь (с) Не нравится "зависть" - "мелочность" вам прекрасно подойдет. Вы все уже решили - либо угадал, либо обгадился. На том и сошлись. Спорить с крючкотворцами я порядком устал
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:51

Зображення
настолько фанат застекленных балконов что ради єтого построил на участке высотку :mrgreen:
Востаннє редагувалось slonslon в Чет 12 сер, 2021 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Denik написав:строится ХАЭС

ниче там особо не строится. Нет денех. Пока/когда достроят, выведут из эксплуатации древние блоки, которым прекратят продлевать эксплуатацию из-за лютой изношенности. Какие 5-7 лет? 30 лет не могли достроить, а тут значит все бросили и шмагли. Притом, что это лютая зрада с русским проектом, пусть и в чешском исполнении дочки "росатома".
Давно уже посчитали, что для удобства пользователей электричек зарядок должно быть раз в 100 больше бензиновых, включая машиноместа с 380В. Кто вам их построит за 5 лет? Такое и в Европах благополучных никому не снилось.
По поводу солнечных вообще смешно. Зимой, ночью и в пасмурные дни и штиль заряжаться-ездить не будем? Вы в курсе, что СЭС/ВЭС дает себестоимость энергии раза в 3 дороже АЭС? Готовы кашлять?
Короче, курите свои электрички на другой ветке, до пенсии как раз и докурите.
А тут мы о недвиге. Написал раз о Тойоте, чо та всех цепануло ))
Востаннє редагувалось sequence в Чет 12 сер, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:12

Про парапланирование

Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

последние новости по аренде
съехал квартирант с позняков эконом класса
пересдал дороже г/г +20%
экспозиция - 3 часа
цена аренды достигла 2008 года в $$$
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 12 сер, 2021 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на кейсе со съемкой рекламы ред булла пропиарились уже все, начиная непосредственно с ред булла, этой свиньи свиньи, активистов, политиков и всех «небайдужих» болтунов
а вот и безоговорочный чемпион:

https://www.facebook.com/10001031587123 ... 05440/?d=n
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