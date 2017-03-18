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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17
Сейчас вам знатоки возразят, что хрущи - это не КРЖН. КРЖН - это КАН, Перфект и Тарян. Поэтому +75-100%, и не спорьте
PS: интересно, как быстро нарид разберется в маркетинге застройщиков? Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:23
Первый написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.
Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
Та да, я понимаю.
Трудно продавать каждую отдельную квартиру. У любого застройшика этих квартир как у собаки блох.
Маркетологи не даром свой хлеб едят, гораздо проще создавать "моду" на тот или иной ЖК. Ибо уепичные планировки и пройопы концептуальных застройщиков продаются выгодней, чем отличные планировки в "уепичных домах"(с).
Оно и понятно - сначала люди выбирают ГДЕ жить, а потом уже ОП впаривает все подряд "беридуразавтранебудет".
Работать в ОП могут не только лишь все...
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rjkz
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:54
Что увидел по ссылке. Улетает в первые дни. Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
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Vlad442
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:56
Vlad442 написав:
Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
и я о том.
А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:20
Первый написав: sequence написав: rjkz написав:
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Так-что Тойоты традиционно в Украине имеют аху...тельный ценник.
ну да как. Основная группа машин продается по 1миллиону гривен: Камри, Рав4, CH-R. Это если гибриды в средней комплектации, в базе гораздо дешевле.
Дальше Хайлендер и Прадо по 1,3млн, затем Крузак. Из эконома, понятно, Корова.
Понятно, что ценник выше, чем в США и России, но дешевле Европы почему-то.
Ну и очереди в салонах, это трэш. Манагеры еще нагнетают, мол, дефицит машин из-за электроники и цена вырастет, бери пока есть
Не чекати чергу на гібридний рафік коштує 2кує. Зараз запис на грудень.
Наверное таки продам в сентябре свой трёх летний к тому времени Рав а в январе куплю новый в салоне) и кстати за гибридами очереди нету в отличие от базовых
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