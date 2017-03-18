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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17
Сейчас вам знатоки возразят, что хрущи - это не КРЖН. КРЖН - это КАН, Перфект и Тарян. Поэтому +75-100%, и не спорьте
PS: интересно, как быстро нарид разберется в маркетинге застройщиков? Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?
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zРадио
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:23
Первый написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.
Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.
Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.
Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.
Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.
Та да, я понимаю.
Трудно продавать каждую отдельную квартиру. У любого застройшика этих квартир как у собаки блох.
Маркетологи не даром свой хлеб едят, гораздо проще создавать "моду" на тот или иной ЖК. Ибо уепичные планировки и пройопы концептуальных застройщиков продаются выгодней, чем отличные планировки в "уепичных домах"(с).
Оно и понятно - сначала люди выбирают ГДЕ жить, а потом уже ОП впаривает все подряд "беридуразавтранебудет".
Работать в ОП могут не только лишь все...
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rjkz
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:54
Что увидел по ссылке. Улетает в первые дни. Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
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Vlad442
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:56
Vlad442 написав:
Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
и я о том.
А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.
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Serg-ik
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:32
Для Максим
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:39
Новый дом в Варшавском плюс на продажу. Однушки от 25250 за м2, двушки - от 22300. В ноябре 2020-го цены были такие же, а кавалирка 36 м2 - даже на 120 тыс грн дороже (1,15 против 1,03 млн).
Очереди есть, практики?
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zРадио
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:48
zРадио написав:
..Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?
все правильно. Понятие "украинский кирпич" со временем сравнится с "савецким хрущом", а никоновский сотоварищи "газобетон" станет плохим тоном, а сами ЖК - гетто.
В Европах сейчас разрабатываются многоэтажные и многоквартирные дома из дерева и древпродуктов - экология там, "сустайнабилити" и т.д. Лет через 10 у них это станет массовым. Еще лет 10 - и у нас это станет пиком моды. Тогда будут тут выжившие старожилы на ветке писать нечто вроде "а в наши времена..", а новички сравнивать звукоизоляцию пород дерева ))
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sequence
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:08
zРадио написав:
Новый дом в Варшавском плюс на продажу. Однушки от 25250 за м2, двушки - от 22300. В ноябре 2020-го цены были такие же, а кавалирка 36 м2 - даже на 120 тыс грн дороже (1,15 против 1,03 млн).
Очереди есть, практики?
так В+ зараз в статусі УКО,
нетиповий сегмент, як і хрущі та совпанель та укроцегла.
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flyman
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:11
sequence написав: zРадио написав:
..Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?
все правильно. Понятие "украинский кирпич" со временем сравнится с "савецким хрущом", а никоновский сотоварищи "газобетон" станет плохим тоном, а сами ЖК - гетто.
В Европах сейчас разрабатываются многоэтажные и многоквартирные дома из дерева и древпродуктов - экология там, "сустайнабилити" и т.д. Лет через 10 у них это станет массовым. Еще лет 10 - и у нас это станет пиком моды. Тогда будут тут выжившие старожилы на ветке писать нечто вроде "а в наши времена..", а новички сравнивать звукоизоляцию пород дерева ))
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
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flyman
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:23
flyman написав:
..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
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sequence
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