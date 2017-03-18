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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8289829082918292>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 62
1. Не вище 900
8%
5
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17

  Serg-ik написав:обсуждение цен на форуме Домика.
Не продаётся, не звонят, цены нереальные
https://forum.domik.ua/pomogite-ocenit- ... 3-680.html


Сейчас вам знатоки возразят, что хрущи - это не КРЖН. КРЖН - это КАН, Перфект и Тарян. Поэтому +75-100%, и не спорьте

PS: интересно, как быстро нарид разберется в маркетинге застройщиков? Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:23

  Первый написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.


Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?
Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.

Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.
Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.
Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.


Хз. Я живу в будинку, не лише в квартирі. Часто з неї виходжу.
Жигулі копійка по салону більша за половину авто на нашому ринку , але чомусь лошари у яких є трішки більше тисячі долярів не дивляться на копійку. Чому -Хз.

Так і з квартирами. Є гроші і чомусь шикардосна панелька з правильними кімнатами - не варіант.


Та да, я понимаю.
Трудно продавать каждую отдельную квартиру. У любого застройшика этих квартир как у собаки блох.
Маркетологи не даром свой хлеб едят, гораздо проще создавать "моду" на тот или иной ЖК. Ибо уепичные планировки и пройопы концептуальных застройщиков продаются выгодней, чем отличные планировки в "уепичных домах"(с).
Оно и понятно - сначала люди выбирают ГДЕ жить, а потом уже ОП впаривает все подряд "беридуразавтранебудет".
Работать в ОП могут не только лишь все... :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:54

  Serg-ik написав:обсуждение цен на форуме Домика.
Не продаётся, не звонят, цены нереальные
https://forum.domik.ua/pomogite-ocenit- ... 3-680.html

Что увидел по ссылке. Улетает в первые дни. Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.

и я о том.
А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для МаксимЗображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:39

Новый дом в Варшавском плюс на продажу. Однушки от 25250 за м2, двушки - от 22300. В ноябре 2020-го цены были такие же, а кавалирка 36 м2 - даже на 120 тыс грн дороже (1,15 против 1,03 млн).

Очереди есть, практики?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:48

  zРадио написав:..Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?

все правильно. Понятие "украинский кирпич" со временем сравнится с "савецким хрущом", а никоновский сотоварищи "газобетон" станет плохим тоном, а сами ЖК - гетто.
В Европах сейчас разрабатываются многоэтажные и многоквартирные дома из дерева и древпродуктов - экология там, "сустайнабилити" и т.д. Лет через 10 у них это станет массовым. Еще лет 10 - и у нас это станет пиком моды. Тогда будут тут выжившие старожилы на ветке писать нечто вроде "а в наши времена..", а новички сравнивать звукоизоляцию пород дерева ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:08

  zРадио написав:Новый дом в Варшавском плюс на продажу. Однушки от 25250 за м2, двушки - от 22300. В ноябре 2020-го цены были такие же, а кавалирка 36 м2 - даже на 120 тыс грн дороже (1,15 против 1,03 млн).

Очереди есть, практики?

так В+ зараз в статусі УКО,
нетиповий сегмент, як і хрущі та совпанель та укроцегла.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:11

  sequence написав:
  zРадио написав:..Как только нынешние "модные" ЖК через 10 лет превратятся в старье, как сегодня - "немодные" ЖК начала 2010-х?

все правильно. Понятие "украинский кирпич" со временем сравнится с "савецким хрущом", а никоновский сотоварищи "газобетон" станет плохим тоном, а сами ЖК - гетто.
В Европах сейчас разрабатываются многоэтажные и многоквартирные дома из дерева и древпродуктов - экология там, "сустайнабилити" и т.д. Лет через 10 у них это станет массовым. Еще лет 10 - и у нас это станет пиком моды. Тогда будут тут выжившие старожилы на ветке писать нечто вроде "а в наши времена..", а новички сравнивать звукоизоляцию пород дерева ))

а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:23

  flyman написав:..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
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