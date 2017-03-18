rjkz написав:

airmax78 написав: Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах. Вся беда в том, что такие чудесные планировки получаются, обычно, в очень уепищных домах.

Акуеть, то есть лучше жить в "чудесном доме", но в "уепичной планировке"?Может нах ваще эти планировки? Жить в модном МОПе и точка.Человек живет в первую очередь в СВОЕЙ квартире, а не в квартире соседа и не в МОПЕ.Я понимаю, что самая расчудесная планировка в "уепичном" (с) доме не прибавляет статуса. Но есть люди, которым это не важно. Важно как им комфортно, а не что о них думают.Дальше написал массу текста, который ВЫ-бы сочли за оскорбление, но таковым это не было, и стер чтобы не травмировать.