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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:33
sequence написав: flyman написав:
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а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
Розчин 1% залізного купороса плюс 1% мідного купороса для просочення дерева - і жоден жучок, жодна мишка, жоден грибок не стануть гризти цю хімію!
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:36
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
и я о том.
А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.
Сержику не дають спати "хрущі"(((
Такий смішний сержик)))
У цегляних малоповерхових будинків термін експлуатації 130 років, до капремонта.
Тому "хрущовки" спокійненько простоять ще 70 років.
Спіть спокійно, Сєржик!
І не забувайте своєчасно віднести своєму орендодавцю відповідну котлєту)))
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:39
sequence написав: flyman написав:
..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?
На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45
zРадио написав: sequence написав: flyman написав:
..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?
На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал
по динаміці бетону модних МЗК КРЖН відносно ВВП виходить так, що на кінець 2021 ВВП України вийде на рівень 2019, а ціна м2 модних ЖК уже в 2030 з врахуванням інфляції долара множеної на інфляцію гривні + 20% ПДВ.
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