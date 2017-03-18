Додано: Чет 12 сер, 2021 16:23

zРадио написав: ..



Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? .. ..Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? ..

ох, уж Зрадио, такой Зрадио - ну не лезьте вы в тему, где не рубите, - может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? ))Докладываю.Начну издалека, с вопроса - вы знаете, почему разные сорта нефти стоят по разному? Почему газ в Азии стоит дороже всяких TTF сотоварищи? Возможно, патамушта есть локальные рынки, на которых динамика спроса и предложения может несколько отличаться от мировых, временами значительно. И нет таких быстрых способов доставки, как с Алиэкспресса, чтобы выровнять ситуацию. И есть еще Украина, где лесхозы и сам лес собственность государства, импорта нет и цены на сырье для комбинатов определяется строго нерыночными методами - т.н. аукционами, где цена почему то исторически смотрит на север.В Европе ситуация не лучше - комбинаты загружены твердыми заказами до конца года, новых клиентов не берут, "старых" квотируют. Вообще ниче не поменялось, с тех пор как где-то в Штатах лес подешевел. Более того, бумага закончилась. Просто катастрофа. Я было нервничал поначалу, обзвонил начальников комбинатов по Европе, те руками разводят.