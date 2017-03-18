Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:.. а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости. Дочэкаймось!
Розчин 1% залізного купороса плюс 1% мідного купороса для просочення дерева - і жоден жучок, жодна мишка, жоден грибок не стануть гризти цю хімію!
Vlad442 написав:Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.
и я о том. А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.
Сержику не дають спати "хрущі"((( Такий смішний сержик))) У цегляних малоповерхових будинків термін експлуатації 130 років, до капремонта. Тому "хрущовки" спокійненько простоять ще 70 років. Спіть спокійно, Сєржик! І не забувайте своєчасно віднести своєму орендодавцю відповідну котлєту)))
flyman написав:.. а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости. Дочэкаймось!
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?
На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал
flyman написав:.. а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости. Дочэкаймось!
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?
На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал
по динаміці бетону модних МЗК КРЖН відносно ВВП виходить так, що на кінець 2021 ВВП України вийде на рівень 2019, а ціна м2 модних ЖК уже в 2030 з врахуванням інфляції долара множеної на інфляцію гривні + 20% ПДВ.
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? ..
ох, уж Зрадио, такой Зрадио - ну не лезьте вы в тему, где не рубите, - может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? )) Докладываю. Начну издалека, с вопроса - вы знаете, почему разные сорта нефти стоят по разному? Почему газ в Азии стоит дороже всяких TTF сотоварищи? Возможно, патамушта есть локальные рынки, на которых динамика спроса и предложения может несколько отличаться от мировых, временами значительно. И нет таких быстрых способов доставки, как с Алиэкспресса, чтобы выровнять ситуацию. И есть еще Украина, где лесхозы и сам лес собственность государства, импорта нет и цены на сырье для комбинатов определяется строго нерыночными методами - т.н. аукционами, где цена почему то исторически смотрит на север. В Европе ситуация не лучше - комбинаты загружены твердыми заказами до конца года, новых клиентов не берут, "старых" квотируют. Вообще ниче не поменялось, с тех пор как где-то в Штатах лес подешевел. Более того, бумага закончилась. Просто катастрофа. Я было нервничал поначалу, обзвонил начальников комбинатов по Европе, те руками разводят.
Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? ..
ох, уж Зрадио, такой Зрадио - ну не лезьте вы в тему, где не рубите, - может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? )) Докладываю. Начну издалека, с вопроса - вы знаете, почему разные сорта нефти стоят по разному? Почему газ в Азии стоит дороже всяких TTF сотоварищи? Возможно, патамушта есть локальные рынки, на которых динамика спроса и предложения может несколько отличаться от мировых, временами значительно. И нет таких быстрых способов доставки, как с Алиэкспресса, чтобы выровнять ситуацию. И есть еще Украина, где лесхозы и сам лес собственность государства, импорта нет и цены на сырье для комбинатов определяется строго нерыночными методами - т.н. аукционами, где цена почему то исторически смотрит на север. В Европе ситуация не лучше - комбинаты загружены твердыми заказами до конца года, новых клиентов не берут, "старых" квотируют. Вообще ниче не поменялось, с тех пор как где-то в Штатах лес подешевел. Более того, бумага закончилась. Просто катастрофа. Я было нервничал поначалу, обзвонил начальников комбинатов по Европе, те руками разводят.
Чета вы издалека начали, издалека закончили. На вопрос ответите, или продолжите вертеться, как уж на сковородке? Исторически цены на внутреннем рынке смотрят на север - упрощение, но пусть будет (тем более, что вы как идейный растишка и не можете рассуждать иначе). Что с внутренними ценами за последний год? С мая на биржах они скорректировались более, чем втрое. Что с внутренними ценами с мая?
Четенько, пож-ста - динамика за последние 12 мес и за последние 3 мес. Спасибо!
PS: и как я мог залезть туда, где якобы не рублю, ничего не утверждая, а задавая вопросы?
zРадио написав:.. Четенько, пож-ста - динамика за последние 12 мес и за последние 3 мес. Спасибо! ..
Конкретно - деловой лес поднялся с осени прошлого года раза три и завис с июня на "хаях". Пиловник (отходы) продолжают дорожать, тут уже какая-то фантастика, вроде раз в 5. Эти отходы затем используются в производстве ДСП, МДФ, ОСП, пеллет и прочего. Живите теперь с этим )) Графиков, увы, пока не предложу (но джаст фор ю могу по секрету запросить)- информация с аукционов закрытая, но полученная с разных источников нэ пидлягае оскарженню и запэрэченню Нашел такой источник - не изучал пока, не было времени. Можете размазать меня в говно )) https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/wood/
Востаннє редагувалось sequence в Чет 12 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.