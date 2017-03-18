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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8290829182928293>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:33

  sequence написав:
  flyman написав:..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!

Розчин 1% залізного купороса плюс 1% мідного купороса для просочення дерева - і жоден жучок, жодна мишка, жоден грибок не стануть гризти цю хімію!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:36

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Продать не могут те, кто ломит цену и повышает вслед за ценами застройщика, потому что взамен нужно добавить 5 коп (больше нет) и взять новострой.

и я о том.
А некто Франт хлопает в ладоши, что хрущ стал на 2 года ближе к своему разрушению, но при этом "подорожал" на 5-10 куе.

Сержику не дають спати "хрущі"(((
Такий смішний сержик)))
У цегляних малоповерхових будинків термін експлуатації 130 років, до капремонта.
Тому "хрущовки" спокійненько простоять ще 70 років.
Спіть спокійно, Сєржик!
І не забувайте своєчасно віднести своєму орендодавцю відповідну котлєту)))
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:39

  sequence написав:
  flyman написав:..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!


Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?

На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45

  zРадио написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
а потім дерево будуть під"їдати жучки, моль, короїди, терміти, мурашки і кожних 7 років прийдеться зносити і робити нові модні новобудови. Все як заповідає концепт аірмакса з Поскота.
Флай, ну вы то, надеюсь, прекрасно знаете, чым покропыть землянку шоб мыши нэ зъиылы. Там тоже давно умные люди знают, что делать, чтобы дерево не грызли и чтобы не горело. Вот увидите! Массовый тренд на "зеленое" не может пройти мимо строительства, как крупнейшего потребителя всякой мерзости.
Дочэкаймось!


Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие?

На мировом рынке лес уже дешевле, чем год назад. Я предупреждал, что чем выше шкаф, тем больше шума он наделает, когда упадет. Не говорите, что не предупреждал

по динаміці бетону модних МЗК КРЖН відносно ВВП виходить так, що на кінець 2021 ВВП України вийде на рівень 2019, а ціна м2 модних ЖК уже в 2030 з врахуванням інфляції долара множеної на інфляцію гривні + 20% ПДВ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:23

  zРадио написав:..

Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? ..

ох, уж Зрадио, такой Зрадио - ну не лезьте вы в тему, где не рубите, - может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? ))
Докладываю.
Начну издалека, с вопроса - вы знаете, почему разные сорта нефти стоят по разному? Почему газ в Азии стоит дороже всяких TTF сотоварищи? Возможно, патамушта есть локальные рынки, на которых динамика спроса и предложения может несколько отличаться от мировых, временами значительно. И нет таких быстрых способов доставки, как с Алиэкспресса, чтобы выровнять ситуацию. И есть еще Украина, где лесхозы и сам лес собственность государства, импорта нет и цены на сырье для комбинатов определяется строго нерыночными методами - т.н. аукционами, где цена почему то исторически смотрит на север.
В Европе ситуация не лучше - комбинаты загружены твердыми заказами до конца года, новых клиентов не берут, "старых" квотируют. Вообще ниче не поменялось, с тех пор как где-то в Штатах лес подешевел. Более того, бумага закончилась. Просто катастрофа. Я было нервничал поначалу, обзвонил начальников комбинатов по Европе, те руками разводят.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:27

  sequence написав:
  zРадио написав:..

Что там директора лесопилок, хотел спросить? Какая нынче стадия - торг, депрессия, принятие? ..

ох, уж Зрадио, такой Зрадио - ну не лезьте вы в тему, где не рубите, - может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор? ))
Докладываю.
Начну издалека, с вопроса - вы знаете, почему разные сорта нефти стоят по разному? Почему газ в Азии стоит дороже всяких TTF сотоварищи? Возможно, патамушта есть локальные рынки, на которых динамика спроса и предложения может несколько отличаться от мировых, временами значительно. И нет таких быстрых способов доставки, как с Алиэкспресса, чтобы выровнять ситуацию. И есть еще Украина, где лесхозы и сам лес собственность государства, импорта нет и цены на сырье для комбинатов определяется строго нерыночными методами - т.н. аукционами, где цена почему то исторически смотрит на север.
В Европе ситуация не лучше - комбинаты загружены твердыми заказами до конца года, новых клиентов не берут, "старых" квотируют. Вообще ниче не поменялось, с тех пор как где-то в Штатах лес подешевел. Более того, бумага закончилась. Просто катастрофа. Я было нервничал поначалу, обзвонил начальников комбинатов по Европе, те руками разводят.


Чета вы издалека начали, издалека закончили. На вопрос ответите, или продолжите вертеться, как уж на сковородке? Исторически цены на внутреннем рынке смотрят на север - упрощение, но пусть будет (тем более, что вы как идейный растишка и не можете рассуждать иначе). Что с внутренними ценами за последний год? С мая на биржах они скорректировались более, чем втрое. Что с внутренними ценами с мая?

Четенько, пож-ста - динамика за последние 12 мес и за последние 3 мес. Спасибо!

PS: и как я мог залезть туда, где якобы не рублю, ничего не утверждая, а задавая вопросы?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Грузия вводит жесткие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости Covid-19 - будет остановлен общественный транспорт и отменены все массовые мероприятия.

Дополнительные ограничения вводятся с субботы, 14 августа, и будут действовать три недели - до 4 сентября. В частности, полностью останавливается городской транспорт.

Также на три недели прекращается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований. Закрываются и детские развлекательные центры.

Бары и рестораны сократят свою работу на час и будут закрываться в 23:00.

Госучреждениям и частным предприятиям рекомендовано максимально переводить сотрудников на удаленную работу.
возможно и до нас докатится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:47

  zРадио написав:..
Четенько, пож-ста - динамика за последние 12 мес и за последние 3 мес. Спасибо!
..

Конкретно - деловой лес поднялся с осени прошлого года раза три и завис с июня на "хаях". Пиловник (отходы) продолжают дорожать, тут уже какая-то фантастика, вроде раз в 5. Эти отходы затем используются в производстве ДСП, МДФ, ОСП, пеллет и прочего. Живите теперь с этим ))
Графиков, увы, пока не предложу (но джаст фор ю могу по секрету запросить)- информация с аукционов закрытая, но полученная с разных источников нэ пидлягае оскарженню и запэрэченню
Нашел такой источник - не изучал пока, не было времени. Можете размазать меня в говно ))
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/wood/
Востаннє редагувалось sequence в Чет 12 сер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:56

  zРадио написав:..Исторически цены на внутреннем рынке смотрят на север - упрощение, но пусть будет (тем более, что вы как идейный растишка и не можете рассуждать иначе). ..

тут правда с оговоркой, что в гривне. Но всегда на север. Вы не поверите, но лесА у нас в стране, да и в мире вообще рубят быстрее, чем отрастает. Последствия, надеюсь, осознаете.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:01

  sequence написав:
  zРадио написав:..Исторически цены на внутреннем рынке смотрят на север - упрощение, но пусть будет (тем более, что вы как идейный растишка и не можете рассуждать иначе). ..

тут правда с оговоркой, что в гривне. Но всегда на север. Вы не поверите, но лесА у нас в стране, да и в мире вообще рубят быстрее, чем отрастает. Последствия, надеюсь, осознаете.

дерев"яні багатоповерхівки, з екологічних палок бамбука і фанери
flyman
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