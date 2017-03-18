Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Конкретно - деловой лес поднялся с осени прошлого года раза три и завис с июня на "хаях". Пиловник (отходы) продолжают дорожать, тут уже какая-то фантастика, вроде раз в 5. Эти отходы затем используются в производстве ДСП, МДФ, ОСП, пеллет и прочего. Живите теперь с этим )) Графиков, увы, пока не предложу (но джаст фор ю могу по секрету запросить)- информация с аукционов закрытая, но полученная с разных источников нэ пидлягае оскарженню и запэрэченню Нашел такой источник - не изучал пока, не было времени. Можете размазать меня в говно )) https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/wood/
Да уж... Что хотел проверить, я проверил. Не разочаровали...
"Раза в 3" на поверку оказалось "на 22%" по факту. А чтобы вы не пытались манипулировать, что Госстат "сильно недооценивает", я показал рядышком 2 высокоинфляционных сегмента (добычу ЖРС и производство сахара), где отчетливо видно, что Госстат все корректно оценивает, и там, где to the Moon есть - там он есть, а там, где его нет - там нет
PS: вы уже проучены не единожды. До сих пор не разобрались, кто потребляет лапшу, а кто брезгует?