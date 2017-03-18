Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио у нас специалист широко профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ?
zРадио у нас специалист широко профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
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