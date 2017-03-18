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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:20

  pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС

Интересно заниматься погружением в чертоги сознания.Поиски и давление уязвимых точек дестабилизирует испытуемого, главное не переусердствовать в своем рвении.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:27

  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС

Интересно заниматься погружением в чертоги сознания.Поиски и давление уязвимых точек дестабилизирует испытуемого, главное не переусердствовать в своем рвении.

Но у испытуемого вообще отсутствует рефлексия на собственные познания
Бесполезно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:27

  pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС


До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:36

  zРадио написав:
  pesikot написав:Читая спор sequence и zРадио, я так и не вкурил, а чего sequence решил опуститься до уровня zРадио, говоря о своей сфере деятельности ? :)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

zРадио у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС


До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал

Ты слился, "топ-менеджер"
а топоним "гавкнуть" - это чисто рассейское :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда

https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM

за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:02

  Faceless написав:
kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/
шо думаете?
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы

хоть посмотрел, как люди живут :lol:
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе
https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/
шо думаете?
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы

хоть посмотрел, как люди живут :lol:
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?
там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком
kingkongovets
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