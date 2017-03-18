Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:02
Читая спор
sequence
и
zРадио
, я так и не вкурил, а чего
sequence
решил опуститься до уровня
zРадио
, говоря о своей сфере деятельности ?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
pesikot
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:20
pesikot написав:
Читая спор
sequence
и
zРадио
, я так и не вкурил, а чего
sequence
решил опуститься до уровня
zРадио
, говоря о своей сфере деятельности ?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
Интересно заниматься погружением в чертоги сознания.Поиски и давление уязвимых точек дестабилизирует испытуемого, главное не переусердствовать в своем рвении.
Мизантрóп
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:27
Мизантрóп написав: pesikot написав:
Читая спор
sequence
и
zРадио
, я так и не вкурил, а чего
sequence
решил опуститься до уровня
zРадио
, говоря о своей сфере деятельности ?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
Интересно заниматься погружением в чертоги сознания.Поиски и давление уязвимых точек дестабилизирует испытуемого, главное не переусердствовать в своем рвении.
Но у испытуемого вообще отсутствует рефлексия на собственные познания
Бесполезно
pesikot
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2
2
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:27
pesikot написав:
Читая спор
sequence
и
zРадио
, я так и не вкурил, а чего
sequence
решил опуститься до уровня
zРадио
, говоря о своей сфере деятельности ?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал
zРадио
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7
3
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:36
zРадио написав: pesikot написав:
Читая спор
sequence
и
zРадио
, я так и не вкурил, а чего
sequence
решил опуститься до уровня
zРадио
, говоря о своей сфере деятельности ?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом
zРадио
у нас специалист широкого профиля - от прокладок, которыми и должен заниматься, до пиломатериалов и ставок ФРС
До того дна, на которое ты опустился, далеко даже другим городским сумасшедшим форума. У тебя есть хоть капля самоуважения? Ты сюда ходишь только чтобы на зРадио гавкнуть. Так себя еще никто не унижал
Ты слился, "топ-менеджер"
а топоним "гавкнуть" - это чисто рассейское
pesikot
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:38
Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда
https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM
за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.
kingkongovets
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:49
kingkongovets
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:56
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы
Faceless
Модератор
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:02
Faceless написав:
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы
хоть посмотрел, как люди живут
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?
Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04
Ромасик написав: Faceless написав:
Как-то дёшево для такой локации, может, там есть проблемы
хоть посмотрел, как люди живут
150 м - это с чердаком или надо разделить на 2?
там же в каментах есть - да, с приватизированным чердаком
kingkongovets
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