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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8292829382948295>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04

  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)

вопросов больше чем ответов...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 12 сер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:09

kingkongovets Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у маслi. (C)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:09

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже

так в техпаспорте все указано)
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:15

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже


топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда

https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM

за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.

ничего не написали, сделают ли заезд на велосипедах туда.
в смысле заезд?
он есть и сейчас
но отдельно отмечено, шо на мосту будут велидорожки в обоих направлениях
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт

место «на любителя», серьезно?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:26

Коновальца 30

Новая 26 этажная высотка между Аристократом и Скайлайном...
https://e-construction.gov.ua/permits_d ... Va651HoyJA

И еще одно разрешение дали, Московская 43/11-А
Вообще не понимаю куда его там влепят.

https://e-construction.gov.ua/permits_d ... mayjfno_ag

Короче бедная Коновальца
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:27

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:
  kingkongovets написав:Реставрація з пристосуванням мосту імені Патона: як зміниться споруда

https://kyivcity.gov.ua/news/restavrats ... CfzxtqmfLM

за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд зі 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд перебувають у ремонті.

ничего не написали, сделают ли заезд на велосипедах туда.
в смысле заезд?
он есть и сейчас
но отдельно отмечено, шо на мосту будут велидорожки в обоих направлениях

где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.

да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 сер, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28

  asin написав:
  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса

Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было?
Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?

На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.


Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ?
Чей договор? Нотариуса?
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