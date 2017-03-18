Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"приватизировали" чердак и достроили мансарду интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт
lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса
Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было? Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?
На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.
Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ? Чей договор? Нотариуса?