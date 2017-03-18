Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04
ничего не написали, сделают ли заезд на велосипедах туда.
Ромасик
Повідомлень: 2509
З нами з: 30.03.15
Подякував: 503 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:04
"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
вопросов больше чем ответов...
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Чет 12 сер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Повідомлень: 12350
З нами з: 05.06.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1355 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:07
Прохожий написав:
"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
kingkongovets
Повідомлень: 9524
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 2154 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:09
kingkongovets Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у маслi. (C)
plugatyrev
Повідомлень: 521
З нами з: 09.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:09
kingkongovets написав: Прохожий написав:
"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
так в техпаспорте все указано)
Прохожий
Повідомлень: 12350
З нами з: 05.06.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1355 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:15
kingkongovets написав: Прохожий написав:
"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
топят кондиционером....
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил...
накладные замки на дверях тоже...
Slon_Nosov
Повідомлень: 2056
З нами з: 13.07.09
Подякував: 643 раз.
Подякували: 587 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:18
Ромасик написав:
ничего не написали, сделают ли заезд на велосипедах туда.
в смысле заезд?
он есть и сейчас
но отдельно отмечено, шо на мосту будут велидорожки в обоих направлениях
kingkongovets
Повідомлень: 9524
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 2154 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19
Slon_Nosov написав:
топят кондиционером....
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил...
накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт
место «на любителя», серьезно?)
kingkongovets
Повідомлень: 9524
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 2154 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:26
Коновальца 30
Новая 26 этажная высотка между Аристократом и Скайлайном...
https://e-construction.gov.ua/permits_d ... Va651HoyJA
И еще одно разрешение дали, Московская 43/11-А
Вообще не понимаю куда его там влепят.
https://e-construction.gov.ua/permits_d ... mayjfno_ag
Короче бедная Коновальца
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38230
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3681 раз.
Подякували: 11611 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:27
kingkongovets написав: Ромасик написав:
ничего не написали, сделают ли заезд на велосипедах туда.
в смысле заезд?
он есть и сейчас
но отдельно отмечено, шо на мосту будут велидорожки в обоих направлениях
где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.
да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
Востаннє редагувалось
Ромасик
в Чет 12 сер, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Повідомлень: 2509
З нами з: 30.03.15
Подякував: 503 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
21234
3805593
Чет 12 сер, 2021 20:23 Natt
510
266006
20
48713
Сер 28 лип, 2021 16:42 adevv