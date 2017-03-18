Додано: Чет 12 сер, 2021 20:37

kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: топят кондиционером....

квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...

место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.

железный ящик для оружия и сейф впечатлил...

накладные замки на дверях тоже... топят кондиционером....квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.железный ящик для оружия и сейф впечатлил...накладные замки на дверях тоже... меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт



место «на любителя», серьезно?) меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в ктместо «на любителя», серьезно?)

имхо да, не очень. разве что работать в раде, но тогда есть рядом дом по новее.у меня даже была возможность жить в этом доме, но наличие магазина на первом этаже не понравилась родителям на тот момент. предпочли квартиру на орлика...к слову, я и на орлика бы не жил и не живу давно, хотя мог бы, родители в возрасте ничего менять не хотят. а для меня центр умер...надеюсь ритм жизни пенсионера с погулять в парке и человека которому нужно по городу поколесить объяснять не нужно? я уже и мот купил т.к. по городу по другому не поездить, сплошная стоямба, особенно в центре.