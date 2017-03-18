Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса
Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было? Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?
На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.
Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ? Чей договор? Нотариуса?
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт
место «на любителя», серьезно?)
имхо да, не очень. разве что работать в раде, но тогда есть рядом дом по новее. у меня даже была возможность жить в этом доме, но наличие магазина на первом этаже не понравилась родителям на тот момент. предпочли квартиру на орлика... к слову, я и на орлика бы не жил и не живу давно, хотя мог бы, родители в возрасте ничего менять не хотят. а для меня центр умер... надеюсь ритм жизни пенсионера с погулять в парке и человека которому нужно по городу поколесить объяснять не нужно? я уже и мот купил т.к. по городу по другому не поездить, сплошная стоямба, особенно в центре.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт
место «на любителя», серьезно?)
Окна на Мариинский парк - очень на любителя. Как по мне, там сейчас слишком много суеты. Вы лежите в спальне на третьем этаже, а под окном двигаются толпы гуляющих... То ли дело, окна на Генеральский дворик.) Двор так себе, тесноватый. В целом, это второразрядный дом среди номенклатурных сталинок. Подъезды на Грушевского 9 "совковые". Зайдите, как-нибудь, для сравнения в Институтскую 20/8, если будет возможность. Если уж наводите резкость на интересный старый фонд. Двухуровневые квартиры - заведомый неликвид. Особенно, если второй уровень это чердак. В доме деревянные перекрытия - будет сложный ремонт, если менять "родной" паркет. ПыСы: и да, магазин на первом этаже. В общем, так себе.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 12 сер, 2021 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом... место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом. железный ящик для оружия и сейф впечатлил... накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт
место «на любителя», серьезно?)
имхо да, не очень. разве что работать в раде, но тогда есть рядом дом по новее. у меня даже была возможность жить в этом доме, но наличие магазина на первом этаже не понравилась родителям на тот момент. предпочли квартиру на орлика... к слову я и на орлика бы не жил и не живу хотя мог бы, родители в возрасте ничего менять не хотят. центр для меня умер... надеюсь ритм жизни пенсионера с погулять в парке и человека которому нужно по городу поколесить объяснять не нужно? я уже и мот купил т.к. по городу по другому не поездить, сплошная стоямба, особенно в центре.
Ромасик написав:где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.
да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
в смысле? с правого берега нормальный заезд из наводницкого парка, с русановки тоже нет проблем заехать, ты шо, ромасик? не освоил еще как следует родной край?)
нет там нормального, либо по проезжей части срезая потоки поворачивающих машин, что я еще ни разу не делал, либо тащить через подземный переход. И на Русановке тоже
ну так в чем проблема то? нормально там везде можно заехать, даже если ездишь по тротуарам, ну да, если ссышь ездить по проезжей части - приходится спешиваться при переходе дорог и пересекая через подземный переход набережное шоссе, а ты предлагаешь там веловиадук сделать?)