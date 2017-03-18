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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 82938294829582968297 ... 8299>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28

  asin написав:
  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:А в чем проблема регистрацию прав собственности отсрочить после зачисления денег и все спокойно прописать в договоре, просто придется больше одного раза быть у нотариуса

Может и не в чем, не знаю. Просто хотелось бы спросить у людей, которые предложили такой вариант, были ли они у нотариуса, сказал ли нотариус им четко, что он именно так и сделает? Или им хочется, чтобы так было?
Что мешает продавцу по пути из банка забежать к другому нотариусу, где лежат готовые документы, подписать их, сразу внести в реестр и квартира уйдет другому лицу?

На днях так продавал. Договор, оплата через банк мне, потом перерегистрация.


Вы не могли бы раскрыть больше деталей и ньюансов ?
Чей договор? Нотариуса?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:30

  kingkongovets написав:место «на любителя», серьезно?)

место для понтов
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.

да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
в смысле?
с правого берега нормальный заезд из наводницкого парка, с русановки тоже нет проблем заехать, ты шо, ромасик? не освоил еще как следует родной край?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:37

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт

место «на любителя», серьезно?)


имхо да, не очень. разве что работать в раде, но тогда есть рядом дом по новее. :wink:
у меня даже была возможность жить в этом доме, но наличие магазина на первом этаже не понравилась родителям на тот момент. предпочли квартиру на орлика...
к слову, я и на орлика бы не жил и не живу давно, хотя мог бы, родители в возрасте ничего менять не хотят. а для меня центр умер...
надеюсь ритм жизни пенсионера с погулять в парке и человека которому нужно по городу поколесить объяснять не нужно? я уже и мот купил т.к. по городу по другому не поездить, сплошная стоямба, особенно в центре.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:40

  zzzzzz написав:Коновальца 30

Новая 26 этажная высотка между Аристократом и Скайлайном...
https://e-construction.gov.ua/permits_d ... Va651HoyJA

И еще одно разрешение дали, Московская 43/11-А
Вообще не понимаю куда его там влепят.

https://e-construction.gov.ua/permits_d ... mayjfno_ag

Короче бедная Коновальца

Я про тот участок давно писал
свершилось)
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:42

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт

место «на любителя», серьезно?)

Окна на Мариинский парк - очень на любителя. Как по мне, там сейчас слишком много суеты. Вы лежите в спальне на третьем этаже, а под окном двигаются толпы гуляющих... То ли дело, окна на Генеральский дворик.)
Двор так себе, тесноватый. В целом, это второразрядный дом среди номенклатурных сталинок.
Подъезды на Грушевского 9 "совковые". Зайдите, как-нибудь, для сравнения в Институтскую 20/8, если будет возможность. Если уж наводите резкость на интересный старый фонд.
Двухуровневые квартиры - заведомый неликвид. Особенно, если второй уровень это чердак.
В доме деревянные перекрытия - будет сложный ремонт, если менять "родной" паркет.
ПыСы: и да, магазин на первом этаже.
В общем, так себе.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 12 сер, 2021 21:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:42

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.

да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
в смысле?
с правого берега нормальный заезд из наводницкого парка, с русановки тоже нет проблем заехать, ты шо, ромасик? не освоил еще как следует родной край?)

нет там нормального, либо по проезжей части срезая потоки поворачивающих машин, что я еще ни разу не делал, либо тащить через подземный переход.
Зображення
И на Русановке тоже Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:43

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:топят кондиционером.... :lol:
квартира с решетками на окнах, без вида из окна с сомнительным ремонтом...
место на любителя, цена немалая как для стольких компромиссов с здравым смыслом.
железный ящик для оружия и сейф впечатлил... :mrgreen:
накладные замки на дверях тоже...
меня больше впечатлила трешка за метр кавалирки в кт

место «на любителя», серьезно?)


имхо да, не очень. разве что работать в раде, но тогда есть рядом дом по новее. :wink:
у меня даже была возможность жить в этом доме, но наличие магазина на первом этаже не понравилась родителям на тот момент. предпочли квартиру на орлика...
к слову я и на орлика бы не жил и не живу хотя мог бы, родители в возрасте ничего менять не хотят. центр для меня умер...
надеюсь ритм жизни пенсионера с погулять в парке и человека которому нужно по городу поколесить объяснять не нужно? я уже и мот купил т.к. по городу по другому не поездить, сплошная стоямба, особенно в центре.

свои проблемы решайте сами
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:где он там есть? На правом берегу вообще ипануться. С Русановки тоже по правилам не заедешь. Только тротуарами и перекладными.

да, недосмотрел о велодорожках. Но в основных пунктах они это не указали, а где-то в тексте.
в смысле?
с правого берега нормальный заезд из наводницкого парка, с русановки тоже нет проблем заехать, ты шо, ромасик? не освоил еще как следует родной край?)

нет там нормального, либо по проезжей части срезая потоки поворачивающих машин, что я еще ни разу не делал, либо тащить через подземный переход.
Зображення
И на Русановке тоже Зображення
ну так в чем проблема то?
нормально там везде можно заехать, даже если ездишь по тротуарам, ну да, если ссышь ездить по проезжей части - приходится спешиваться при переходе дорог и пересекая через подземный переход набережное шоссе, а ты предлагаешь там веловиадук сделать?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:49

Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.
sergikkc007
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