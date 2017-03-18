Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике? цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили? это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 21:05, всього редагувалось 2 разів.
был там на этих выходных - реальная дичь, шалман! люди живут - на крыше надстраивают... в свое время подобная практика была в центре... ну раз покупают - значит заслужили к себе скотское отношение! вокруг все в припаркованных авто и заборчиках...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:нормально там везде можно заехать, даже если ездишь по тротуарам, ну да, если ссышь ездить по проезжей части - приходится спешиваться при переходе дорог и пересекая через подземный переход набережное шоссе, а ты предлагаешь там веловиадук сделать?)
нормально - это если ехать по проезжей части все время? Я согласен, для машин сделано. Предлагаю старый добрый клевер, как на ПОХах - это так, если отсутвуют какие-либо идеи придумать что-то новое и практичное. И клевер был перед Патона до 2012, пока яныки не внедрили свое архитектурное исскуство, убрав пешиков и великов куда-то вдаль в переходы. В при дачу еще и убрав автобусную остановку возле Бомбея, а также напротив осталась довольно опасная для водителей, но ее просто некуда перенести.
Ромасик написав:нормально - это если ехать по проезжей части все время? Я согласен, для машин сделано. Предлагаю старый добрый клевер, как на ПОХах - это так, если отсутвуют какие-либо идеи придумать что-то новое и практичное. И клевер был перед Патона до 2012, пока яныки не внедрили свое архитектурное исскуство, убрав пешиков и великов куда-то вдаль в переходы. В при дачу еще и убрав автобусную остановку возле Бомбея, а также напротив осталась довольно опасная для водителей, но ее просто некуда перенести.
вы совсем уже берега потеряли, самокатчики и так же на мост заезжаете не напрягаясь, так вам еще впадлу через дорогу шагом перейти и через подземный переход? не беси
зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг