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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 829482958296829782988299>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:55

  sergikkc007 написав:Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.
вместе сила!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:55

Прохожий

какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике?
цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили? 8)
это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 21:05, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Девелоперська компанія "Статус Групп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію 2017 року.

Про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналістові ЕП місцеві мешканці.

Мова йде про 6-поверховий будинок у житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.

Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будинку щонайменше до 9 поверхів. https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/12/676850/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:03

  vitaliian написав:
Девелоперська компанія "Статус Групп" веде роботи з будівництва додаткових поверхів на даху будинку, введеного в експлуатацію 2017 року.

Про це повідомив користувач соцмережі Facebook Володимир Гуцул. Інформацію підтвердили журналістові ЕП місцеві мешканці.

Мова йде про 6-поверховий будинок у житловому комплексі "Рів'єра" на столичних Осокорках.

Забудовник почав надбудовувати нові поверхи, збільшивши висоту будинку щонайменше до 9 поверхів. https://www.epravda.com.ua/news/2021/08/12/676850/


был там на этих выходных - реальная дичь, шалман! люди живут - на крыше надстраивают... в свое время подобная практика была в центре... :(
ну раз покупают - значит заслужили к себе скотское отношение!
вокруг все в припаркованных авто и заборчиках...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 сер, 2021 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:06

  kingkongovets написав:нормально там везде можно заехать, даже если ездишь по тротуарам, ну да, если ссышь ездить по проезжей части - приходится спешиваться при переходе дорог и пересекая через подземный переход набережное шоссе, а ты предлагаешь там веловиадук сделать?)

нормально - это если ехать по проезжей части все время? Я согласен, для машин сделано.
Предлагаю старый добрый клевер, как на ПОХах - это так, если отсутвуют какие-либо идеи придумать что-то новое и практичное. И клевер был перед Патона до 2012, пока яныки не внедрили свое архитектурное исскуство, убрав пешиков и великов куда-то вдаль в переходы. В при дачу еще и убрав автобусную остановку возле Бомбея, а также напротив осталась довольно опасная для водителей, но ее просто некуда перенести.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:нормально - это если ехать по проезжей части все время? Я согласен, для машин сделано.
Предлагаю старый добрый клевер, как на ПОХах - это так, если отсутвуют какие-либо идеи придумать что-то новое и практичное. И клевер был перед Патона до 2012, пока яныки не внедрили свое архитектурное исскуство, убрав пешиков и великов куда-то вдаль в переходы. В при дачу еще и убрав автобусную остановку возле Бомбея, а также напротив осталась довольно опасная для водителей, но ее просто некуда перенести.


вы совсем уже берега потеряли, самокатчики
и так же на мост заезжаете не напрягаясь, так вам еще впадлу через дорогу шагом перейти и через подземный переход?
не беси

зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:14

kingkongovets, ты свою задницу сам то когда в последний раз ногами носил? :P
  kingkongovets написав:зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг

он чистого ирпеневского воздуха надышится и его все устраивает)
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 сер, 2021 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:16

  sergikkc007 написав:Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.

Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, ты свою задницу сам то когда в последний раз ногами носил? :P
  kingkongovets написав:зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг

он чистого ирпеневского воздуха надышится и ему хорошо)


сегодня утром 70 км нарезал с дачи домой и обратно, а шо?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:19

  Frant написав:
  sergikkc007 написав:Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.

Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.

сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).
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