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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 21:23
Ромасик написав:
с высокой степенью готовности).
как вы определяете степень готовности, на глаз?
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vitaliian
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:25
kingkongovets написав: Ромасик написав:kingkongovets
, ты свою задницу сам то когда в последний раз ногами носил?
kingkongovets написав:
зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг
он чистого ирпеневского воздуха надышится и ему хорошо)
сегодня утром 70 км нарезал с дачи домой и обратно, а шо?
то не пешком же, и не по нужде. Ради спорт.интереса я тоже круги наматывать умею, лишь бы не в подземный переход.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:25
Ромасик написав: Frant написав: sergikkc007 написав:
Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.
Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.
сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).
Проблема в тому, що треба солідно так докласти коштів
Тисяч десять-двадцять-тридцять дол. з квартири.
Одні готові дати потрібну суму, інші - ні.
Тому недобуди масово стоять стінами.
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Frant
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:29
vitaliian написав: Ромасик написав:
с высокой степенью готовности).
как вы определяете степень готовности, на глаз?
а что не так с глазом? Коробка есть, окна есть, фасад есть.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:30
Ромасик написав:то не пешком же, и не по нужде. Ради спорт.интереса я тоже круги наматывать умею, лишь бы не в подземный переход.
мог на машине или на мотике - поехал на велике, а ветерок сегодня дай божэ был
пешком хожу по делам, люблю это дело, если погода норм
ты же молодой еще, но тебе на электросамокате впадлу дорогу перейти пару раз (хотя там нет проблем 150 метров по автодороге проехать) - говорю же не беси
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kingkongovets
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:31
Frant написав:
Проблема в тому, що треба солідно так докласти коштів
Тисяч десять-двадцять-тридцять дол. з квартири.
Одні готові дати потрібну суму, інші - ні.
Тому недобуди масово стоять стінами.
Да, по этому непонятно, откуда жлобье/нищеброды Войцеха нашли деньги и организовались, чтобы что-то "достраивать".
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:33
kingkongovets написав:
зы: вон виталиен из ирпеня ездит и не жужжит, а там один выезд на мост в романовке чего стоит бгг
мост в романовке это детский лепет я до него 2км на самокате по лесу еду (участок от форы между университетской и соборной), чтоб выхлопными газами не дышать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 сер, 2021 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:33
kingkongovets написав:
Ромасик написав:то не пешком же, и не по нужде. Ради спорт.интереса я тоже круги наматывать умею, лишь бы не в подземный переход.
мог на машине или на мотике - поехал на велике, а ветерок сегодня дай божэ был
пешком хожу по делам, люблю это дело, если погода норм
ты же молодой еще, но тебе на электросамокате впадлу дорогу перейти пару раз (хотя там нет проблем 150 метров по автодороге проехать) - говорю же не беси
я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:37
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
ну не нравится по переходам таскаться - езди как мужик по дороге, тротуар для пешеходов
да хоть 10 машин - тебе то шо?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:37
Ромасик написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:то не пешком же, и не по нужде. Ради спорт.интереса я тоже круги наматывать умею, лишь бы не в подземный переход.
мог на машине или на мотике - поехал на велике, а ветерок сегодня дай божэ был
пешком хожу по делам, люблю это дело, если погода норм
ты же молодой еще, но тебе на электросамокате впадлу дорогу перейти пару раз (хотя там нет проблем 150 метров по автодороге проехать) - говорю же не беси
я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
1 авто батькам,один себе,мотык для души,в велик для здоровья.шо не так?
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