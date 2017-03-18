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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8296829782988299>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:40

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?



да хоть 10 машин - тебе то шо?

Поделись))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:43

  kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?

ну не нравится по переходам таскаться - езди как мужик по дороге, тротуар для пешеходов
да хоть 10 машин - тебе то шо?

т.е. велодорожки в Киеве не нужны?
Я и езжу по проезжей части больше, чем ты можешь себе представить.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?



да хоть 10 машин - тебе то шо?

Поделись))
да тут сам хлебом не наедаешься, какой еще «поделись», бгг)

зы: у меня электровозык для города и пикап шоп добряки из эпиков да супермаркетов на дачу возить, да шоп в какой нить пилипец с великами по сиротски проскочить, тоже мне нашли алегарха
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?

ну не нравится по переходам таскаться - езди как мужик по дороге, тротуар для пешеходов
да хоть 10 машин - тебе то шо?

т.е. велодорожки в Киеве не нужны?
Я и езжу по проезжей части больше, чем ты можешь себе представить.
на данном этапе тратить деньги на велодорожки - тупо пиар и переводняк
я против
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:, тоже мне нашли алегарха
тю а я думал ты всю коммерцию лавины сдаёшь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:, тоже мне нашли алегарха
тю а я думал ты всю коммерцию лавины сдаёшь.
я в киеве сдаю, ты перепутал шото
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:50

kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:51

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:грушевского 9, 150 м за 360 куе

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 769119893/

шо думаете?

"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже


Думаю, как мой сосед сверху - ничего не оформлял, просто поставил батареи и за его 120 м2 украденной площади платят все жильцы дома по общедомовому счетчику
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:53

  Slon_Nosov написав:Прохожий

какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре или вы теоретик мечтающий жить на крещатике?
цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили? 8)
это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.

слоник
вы с родителями там жили?
Я не теоретик а практик)
вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д.
сейчас живу в частном доме в черте города)
а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)

кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:59

  adeges написав:Думаю, как мой сосед сверху - ничего не оформлял, просто поставил батареи и за его 120 м2 украденной площади платят все жильцы дома по общедомовому счетчику

Не только лишь он)
Мизантрóп
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