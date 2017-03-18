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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 21:40
kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
да хоть 10 машин - тебе то шо?
Поделись))
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:43
kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
ну не нравится по переходам таскаться - езди как мужик по дороге, тротуар для пешеходов
да хоть 10 машин - тебе то шо?
т.е. велодорожки в Киеве не нужны?
Я и езжу по проезжей части больше, чем ты можешь себе представить.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:45
Мизантрóп написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
да хоть 10 машин - тебе то шо?
Поделись))
да тут сам хлебом не наедаешься, какой еще «поделись», бгг)
зы: у меня электровозык для города и пикап шоп добряки из эпиков да супермаркетов на дачу возить, да шоп в какой нить пилипец с великами по сиротски проскочить, тоже мне нашли алегарха
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:46
Ромасик написав: kingkongovets написав:
Ромасик написав:я самокат/велик беру не для того, чтобы его по переходам таскать.
да, знаю, что любишь пешком, по этому 2 машины и мотык?
ну не нравится по переходам таскаться - езди как мужик по дороге, тротуар для пешеходов
да хоть 10 машин - тебе то шо?
т.е. велодорожки в Киеве не нужны?
Я и езжу по проезжей части больше, чем ты можешь себе представить.
на данном этапе тратить деньги на велодорожки - тупо пиар и переводняк
я против
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kingkongovets
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:47
kingkongovets написав:
, тоже мне нашли алегарха
тю а я думал ты всю коммерцию лавины сдаёшь.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:48
vitaliian написав: kingkongovets написав:
, тоже мне нашли алегарха
тю а я думал ты всю коммерцию лавины сдаёшь.
я в киеве сдаю, ты перепутал шото
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kingkongovets
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:50
kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:51
kingkongovets написав: Прохожий написав:
"приватизировали" чердак и достроили мансарду
интересно посмотреть на документы)
та с доками там все норм, более чем уверен, мне интересно другое - как там решили вопрос с отоплением на втором этаже
Думаю, как мой сосед сверху - ничего не оформлял, просто поставил батареи и за его 120 м2 украденной площади платят все жильцы дома по общедомовому счетчику
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adeges
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:53
Slon_Nosov написав:Прохожий
какие проблемы? так у меня их нет! вопрос про конкретный дом и квартиру - так вот они не очень... особенно когда я пол жизни прожил в центре
или вы теоретик мечтающий жить на крещатике?
цена для этого обьекта немалая, есть альтернативные аргументы - пишите, почитаем-подумаем, посмеемся. пишите за себя, вы бы там жили?
это не те компромиссы с совестью, когда покупают навигатор подешевле. такие квартиры редко на последние берут.
слоник
вы с родителями там жили?
Я не теоретик а практик)
вот купил в свое время на Орлика и жил там, потом купил на Прорезной(не жил продал) и т.д.
сейчас живу в частном доме в черте города)
а ваши мечты про навигатор реально смешные, уже смеюсь)
кстати ваши предки из интеллигенции или из силовиков сталинских?
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Прохожий
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:59
adeges написав:
Думаю, как мой сосед сверху - ничего не оформлял, просто поставил батареи и за его 120 м2 украденной площади платят все жильцы дома по общедомовому счетчику
Не только лишь он)
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Мизантрóп
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