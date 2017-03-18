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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 21:59
Ромасик написав: Frant написав: sergikkc007 написав:
Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.
Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.
сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).
С их слов понял, что это долгая история. Грят, что вот соберут по несколько тысяч гривен с человека - выполнят на эту сумму работ. Потом по новой собирают)
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:02
sergikkc007, ну вопрос готовности дома. А то "достраивают" - звучит как коробка еще не готова. А скинуться сделать модный моп - это да, можно.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:06
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли
а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:10
sergikkc007 написав: Ромасик написав: Frant написав:
[quote="5279276:sergikkc007"]Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.
Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.
сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).
С их слов понял, что это долгая история. Грят, что вот соберут по несколько тысяч гривен с человека - выполнят на эту сумму работ. Потом по новой собирают)[/quote]совские озера тоже ж вроде строят
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16
Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?.
вот «велодорожка» на этом мосту
так шо это - пиар, или действительно велодорожка?
на парковом мосту через днепр - это велодорожка, или пиар?
на оболонской набережной?
да блин везде
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16
kingkongovets написав:
я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза
510 грн. По ст.122 ,и то если...это пыль!
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