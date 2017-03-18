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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8297829882998300>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 63
1. Не вище 900
10%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
13%
8
6. 1401 - 1500
19%
12
7. 1501 - 1650
13%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:59

  Ромасик написав:
  Frant написав:
  sergikkc007 написав:Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.

Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.

сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).

С их слов понял, что это долгая история. Грят, что вот соберут по несколько тысяч гривен с человека - выполнят на эту сумму работ. Потом по новой собирают)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:02

sergikkc007, ну вопрос готовности дома. А то "достраивают" - звучит как коробка еще не готова. А скинуться сделать модный моп - это да, можно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?
Велодорожка (велополоса) максимум что требует - особой разметки на дороге и знаков.
велодорожка требует прежде всего шоп на нее не заходили пешики, не зааезжали и не парковались там авто, и шоп там не было ларьков и стихийной торговли
а пока это все там есть я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sergikkc007 написав:
  Ромасик написав:
  Frant написав:[quote="5279276:sergikkc007"]Сегодня общался с людьми которые влетели в Войцеховского. Дык, они грят, что сами жильцы, сбрасываются и достраивают своими силами многоэтажку, капец.

Нормально.
Доплачують те, що мусили би заплатити з самого початку.

сбрасываются или достраивают? Пока что ни один ЖК не смог сброситься (Сильвер Бриз, к примеру, или 3 богатыря с высокой степенью готовности).

С их слов понял, что это долгая история. Грят, что вот соберут по несколько тысяч гривен с человека - выполнят на эту сумму работ. Потом по новой собирают)[/quote]совские озера тоже ж вроде строят
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:kingkongovets, а куда не пиар? на стекляный мост?.


вот «велодорожка» на этом мосту
так шо это - пиар, или действительно велодорожка?
на парковом мосту через днепр - это велодорожка, или пиар?
на оболонской набережной?
да блин везде

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:16

  kingkongovets написав:я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза

510 грн. По ст.122 ,и то если...это пыль!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:я предпочту ездить по дорогам, возможности ездить по а-линии за глаза

510 грн. По ст.122 ,и то если...это пыль!
так на велике по а-линии можно практически везде, а в реале менты велосипедистов пока в упор не замечают
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:30

Ипотека даже на государственных стероидах взлетать не хочет. Максим, ты обещал, что один Приват 50 тыс договоров до конца 2020-го подпишет. Что пошло не так? Тем временем, банки продолжают фокусироваться на коротких наличных кредитах с высокой доходностью (а заемщики, соответственно, так и не научились считать деньги)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:46

  zРадио написав:Ипотека даже на государственных стероидах взлетать не хочет. Максим, ты обещал, что один Приват 50 тыс договоров до конца 2020-го подпишет. Что пошло не так? Тем временем, банки продолжают фокусироваться на коротких наличных кредитах с высокой доходностью (а заемщики, соответственно, так и не научились считать деньги)

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Долго запрягают в этот раз. Ну и слава Богу - и без ипотеки растёт как дурное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:Сегодня на Ютюбе вышли 2 новых видео про недвижимость Киева.
Думаю что авторы почитывают нашу ветку :)

1)Дмитрий "Кто строит" и Дмитрий Гура. "Когда упадут цены на недвижимость?"

https://youtu.be/d9AerrTKnf0

2)Дневник инвестора.
"Кризисы. Прогноз максимума за квадратный метр"

https://youtu.be/HU8DbaKtOmk
Да, таки "авторы прочитывают ВАШУ ветку"
;)

Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk
KtoStroit
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